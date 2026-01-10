Espana agencias

Comienza la demolición de la última planta del edificio de la explosión de gas de Madrid

Madrid, 11 ene (EFE).- Técnicos del Ayuntamiento de Madrid y Bomberos de Madrid han comenzado este sábado los trabajos de demolición y desescombro de la última planta del edificio del barrio madrileño de Carabanchel que el viernes colapsó tras una explosión de gas y en el que murió una octogenaria.

Según han informado a EFE fuentes municipales, hoy se ha comenzado con estas labores después de que colapsara el forjado del techo del inmueble donde falleció una mujer de 80 años y nueve personas resultaron heridas.

El suceso tuvo lugar sobre las 16.15 horas en este edificio que justo ese día estaba siendo sometido a una obra para separar las tuberías del gas, según consta en un aviso a los vecinos de la finca colindante.

Además, en la fachada había andamios para llevar a cabo obras de revestimiento, si bien esta actuación no ha tenido nada que ver con la explosión.

La explosión no solo causó daños en el edificio sino también en otro colindante, y las viviendas de ambos inmuebles, 32 en total, van a ser completamente desalojadas, según han dicho a EFE fuentes de Emergencias Madrid.

El Samur Social y los técnicos de edificación del Ayuntamiento han dado una alternativa habitacional a los vecinos que así lo requirieron.

Según datos actualizados esta tarde por la concejalía de Asuntos Sociales, Samur Social continúa prestando asistencia a los afectados y familiares. Esta noche se les proporcionará alojamiento de nuevo. En concreto, a alrededor de 50 personas que residían en 14 viviendas.

"Nos mantenemos pendientes de la evolución de los trabajos técnicos, que determinarán las actuaciones de los próximos días", han apuntado desde el Consistorio madrileño.

La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación y serán sus especialistas de Científica los que recogerán las pruebas necesarias para las pesquisas cuando las condiciones del edificio les permitan entrar. EFE

