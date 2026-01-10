Espana agencias

Bravo pide una "mayoría suficiente" para poder construir más viviendas con Feijóo en Moncloa

El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, ha pedido este sábado una "mayoría suficiente" para el Partido Popular en las próximas elecciones generales con el objetivo de que el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo pueda construir más viviendas en España.

"Hace falta construir viviendas, hace falta suelo, hace falta que no nos las ocupen. Hace falta la ley del suelo, hace falta que nos ayuden. Necesitamos esa mayoría suficiente para poder trabajar", ha declarado Bravo en la primera mesa 'Por lo importante: el acceso a la vivienda' de la 28 Interparlamentaria que el PP celebra en A Coruña este fin de semana.

Esa mesa, moderada por Bravo, ha contado con las intervenciones de la senadora Paloma Martín, la diputada Cristina Agüera, el portavoz del Grupo Popular en la Asamblea de la Región de Murcia, Joaquín Segado; el portavoz del Grupo Popular en las Cortes Valencianas, Fernando Pastor; el portavoz del Grupo Popular en el Parlamento de Andalucía, Toni Martín; y el diputado de la Junta General del Principado de Asturias, Luis Venta.

Bravo ha recordado que el PP aprobó en el Senado dos leyes, la del Suelo y la Antiokupación, y cuenta además con propuestas para jóvenes. "Si nos dejan hacer, y nos van a dejar hacerlo, los españoles pueden estar tranquilos porque van a tener vivienda", ha aseverado.

El dirigente del PP ha destacado que el Banco de España ha señalado que las "necesidades" de vivienda se sitúan en torno a 700.000. "Y cuando acabe este año posiblemente estemos superando las 800.000 viviendas necesarias, para que seamos conscientes de lo que esto significa", ha apostillado.

"FALTA DE OFERTA DE PISOS"

Durante el debate, los cargos del PP han ratificado que la vivienda es la gran prioridad en su gestión política y han exigido la puesta en marcha "urgente" de las 32 medidas del 'Plan de Feijóo' para solucionar el principal problema de los españoles.

"La causa principal es la falta de oferta de pisos", han coincidido varios de los ponentes, para subrayar que "la situación es insostenible" y que el culpable es Pedro Sánchez porque las políticas "intervencionistas" del Ejecutivo han estrangulado el mercado.

Además, han señalado que desde que Sánchez llegó a Moncloa, el precio medio de compra ha subido más del 50% y el del alquiler más del 40%, marcando máximos históricos. Por el contrario, han indicado que en las CCAA donde gobierna el PP se aplican medidas que funcionan como los avales para jóvenes para facilitar la compra de vivienda, la reducción de impuestos como el ITP al 4% o el impulso de la colaboración público-privada como el Plan Vive, según los ponentes.

