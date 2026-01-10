Espana agencias

Asensio sirve la Supercopa al Fenerbahce

Guardar

Redacción deportes, 10 ene (EFE).- Marco Asensio levantó su primer título en Turquía tras alzarse con la Supercopa después de la victoria de su equipo sobre el Galatasaray (0-2), en la que firmó una asistencia con la que Jayden Oosterwolde cerró el marcador.

El exjugador del Real Madrid sumó su trofeo número 21 de su carrera. Lideró la victoria del Fenerbahce con una gran actuación y mantiene su línea ascendente en Turquía. Desde que firmó por su nuevo club, acumula nueve tantos y seis asistencias a lo largo de los 21 partidos que ha disputado esta temporada.

Pero fue Mattéo Guendouzi, en el minuto 28, quien abrió el camino de la victoria para el Fenerbahce. Con un derechazo desde la frontal del área superó a Günay Güvenç y el equipo dirigido por Domenico Tedesco se marchó al descanso con una ventaja que invitaba a soñar con el título.

Asensio, a los tres minutos de la reanudación, con un lanzamiento de córner que remató Oosterwolde, se encargó de sellar una victoria que pudo ser más amplia si el jugador español, en el último tramo, hubiese marcado con un disparo que rozó el gol. No lo consiguió, pero después, tras el final del encuentro, levantó su primer trofeo desde que llegó esta temporada a Turquía. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

La industria cárnica ve una oportunidad exportadora muy relevante en acuerdo UE-Mercosur

Infobae

Asturias rechazará el nuevo modelo de financiación si prima la ordinalidad

Infobae

Feijóo convoca a los barones del PP a una cumbre sobre financiación autonómica en Zaragoza

Infobae

Koldo se proclama inocente y solicita como testigos a Illa, Armengol y Grande-Marlaska

Infobae

Feijóo exige a sus parlamentarios una oposición "sin cuartel" al Gobierno de Sánchez

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Feijóo convoca a los barones

Feijóo convoca a los barones del PP a una cumbre sobre financiación autonómica para hacer un frente común contra la de Pedro Sánchez

Muere una niña de 10 años en una colisión frontal entre dos coches en Córdoba

Vuelven a España las madres de los menores afectados por el naufragio en Indonesia mientras la Policía sigue investigando si hubo negligencia en el accidente

Un padre logra que la Justicia modifique el uso de la vivienda familiar tras probar con un detective privado que la madre ya no reside allí

María Jesús Montero defiende el nuevo modelo de financiación autonómica: “No hay excusa posible para decir que no” a los millones para las comunidades

ECONOMÍA

Qué cambia con el nuevo

Qué cambia con el nuevo modelo de financiación de Hacienda: así se reparte el aumento de recursos

Números ganadores del Super Once del 10 enero

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

Repsol negocia con la Administración de Trump para proteger los 13.000 millones de euros que se juega en Venezuela

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 10 enero

DEPORTES

Ilia Topuria logra ganar la

Ilia Topuria logra ganar la primera batalla judicial a Giorgina Uzcategui: la Justicia desestima la petición de su exmujer

Mbappé regresa a la convocatoria del Real Madrid para la final de la Supercopa de España

El Real Madrid consigue aguantar la intensidad del Atlético y logra una victoria por la mínima en Arabia

La polémica entre el Cholo Simeone y Vinicius durante la semifinal de la Supercopa de España: “Te va a echar Florentino, ‘acordate’ de lo que te digo”

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España