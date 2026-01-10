Espana agencias

Aficionados del Valencia protestan ante Mestalla por la situación del equipo y del club

Valencia, 10 ene (EFE).- Cerca de trescientos de aficionados del Valencia se quedaron concentrados frente a la puerta principal de Mestalla tras acabar el encuentro ante el Elche (1-1) en protesta por la trayectoria del equipo y por la gestión de Peter Lim como máximo accionista del club.

El equipo valencianista acaba la primera vuelta en puestos de descenso, una situación que hizo que lo seguidores pidieran la dimisión del técnico Carlos Corberán, criticaran a los jugadores al grito de "mercenarios" y reclamaran también la salida de la entidad del empresario singapurense.

Los pitos fueron una constante desde que el equipo llegó al estadio y arreciaron tanto con el gol del Elche como al final del encuentro, cuando la protesta fue acompañada también de pañuelos. EFE

EFE

