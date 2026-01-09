Espana agencias

Sanidad levanta las medidas preventivas que había fijado con el medicamento Lipoplus 20%

Guardar

Madrid, 9 ene (EFE).- La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha informado este viernes de que levanta las medidas preventivas establecidas el pasado septiembre con el medicamento Lipoplus 20%, al haber concluido la investigación sobre la posible presencia de aglomerados en determinados lotes.

En un comunicado, la Aemps precisa que ninguno de los lotes comercializados en España está afectado, por lo que todas las unidades pueden administrarse conforme a su ficha técnica, sin necesidad de medidas adicionales.

El laboratorio B. Braun Medical ha determinado que la causa raíz de la presencia de aglomerados detectada en algunos lotes de Lipoplus 20% estaba relacionada con un excipiente que no se emplea actualmente en los lotes destinados al mercado español.

"En consecuencia, ninguno de los lotes incluidos en la nota informativa previa ni de los de nueva fabricación están afectados por este defecto de calidad", indica la Aemps.

Lipoplus 20 % es una emulsión de aceites en agua que proporcionan energía y contienen ácidos grasos esenciales necesarios a pacientes que necesitan ser alimentados por goteo intravenoso, ya que no son capaces de ingerir alimentos normalmente o su ingesta no es suficiente.

Tras comunicar Braun Medical la detección de aglomerados en algunos lotes de este medicamento, la Aemps ordenó en septiembre que el medicamento se administrase con un filtro de perfusión para emulsiones lipídicas; y de carecer de ello, que no se utilizase cuando la caducidad fuera inferior a 12 meses.

Tras concluir la investigación y concluir que ningún lote comercializado en España está afectado, la Aemps levanta estas medidas y destaca que todas las unidades pueden utilizarse conforme a su ficha técnica. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El PSOE extremeño no se plantea la abstención para dar la gobernabiliad a Guardiola

Infobae

Detenido en Qatar por orden de la Audiencia Nacional un colaborador del Pollo Carvajal

Infobae

La mujer agredida en Calella no estaba en el servicio municipal de violencia machista

Infobae

Las obras del metro de Sevilla sacan a la luz restos de la época medieval andalusí

Infobae

Feijóo: Sánchez le dijo a Mazón que era mejor que la dana se gestionase desde Valencia

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Unión Europea da luz

La Unión Europea da luz verde a la firma del acuerdo comercial con Mercosur tras adoptar las salvaguardas agrícolas

Feijóo asegura ante la jueza de la DANA que fue un “error” decir que recibía información “en tiempo real”

La Guardia Civil detiene a 63 personas en la rave de Albacete: disturbios, organización del evento ilegal y delitos contra la salud pública

¿La gasolina caduca? Esto es lo que dicen los expertos

Juan José Ebenezer, mecánico: “El error más común con la grasa es creer que cuanto más pones mejor lubrica”

ECONOMÍA

Este es el precio de

Este es el precio de la luz en España para este 10 de enero

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

El Gobierno presenta su modelo de financiación autonómica con un aumento de 21.000 millones de euros: las comunidades recibirán más dinero de IRPF e IVA

DEPORTES

Mbappé regresa a la convocatoria

Mbappé regresa a la convocatoria del Real Madrid para la final de la Supercopa de España

El Real Madrid consigue aguantar la intensidad del Atlético y logra una victoria por la mínima en Arabia

La polémica entre el Cholo Simeone y Vinicius durante la semifinal de la Supercopa de España: “Te va a echar Florentino, ‘acordate’ de lo que te digo”

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España

Un amigo de Michael Schumacher habla sobre la salud del piloto: “La familia no quiere que lo vean en su estado actual”