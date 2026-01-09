Sanidad levanta las medidas preventivas que había fijado con el medicamento Lipoplus 20%

Madrid, 9 ene (EFE).- La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha informado este viernes de que levanta las medidas preventivas establecidas el pasado septiembre con el medicamento Lipoplus 20%, al haber concluido la investigación sobre la posible presencia de aglomerados en determinados lotes.

En un comunicado, la Aemps precisa que ninguno de los lotes comercializados en España está afectado, por lo que todas las unidades pueden administrarse conforme a su ficha técnica, sin necesidad de medidas adicionales.

El laboratorio B. Braun Medical ha determinado que la causa raíz de la presencia de aglomerados detectada en algunos lotes de Lipoplus 20% estaba relacionada con un excipiente que no se emplea actualmente en los lotes destinados al mercado español.

"En consecuencia, ninguno de los lotes incluidos en la nota informativa previa ni de los de nueva fabricación están afectados por este defecto de calidad", indica la Aemps.

Lipoplus 20 % es una emulsión de aceites en agua que proporcionan energía y contienen ácidos grasos esenciales necesarios a pacientes que necesitan ser alimentados por goteo intravenoso, ya que no son capaces de ingerir alimentos normalmente o su ingesta no es suficiente.

Tras comunicar Braun Medical la detección de aglomerados en algunos lotes de este medicamento, la Aemps ordenó en septiembre que el medicamento se administrase con un filtro de perfusión para emulsiones lipídicas; y de carecer de ello, que no se utilizase cuando la caducidad fuera inferior a 12 meses.

Tras concluir la investigación y concluir que ningún lote comercializado en España está afectado, la Aemps levanta estas medidas y destaca que todas las unidades pueden utilizarse conforme a su ficha técnica. EFE