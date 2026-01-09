Las importaciones de crudo de España caen un 8,5 % en noviembre

Madrid, 9 ene (EFECOM).- Las importaciones de petróleo retrocedieron en noviembre un 8,5 % en comparativa interanual, hasta los 5 millones de toneladas, con México como principal suministrador con el 19,1 % del total, seguido por Estados Unidos (13,1 %) y Brasil (10,9 %), según ha informado la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores).

En el acumulado del año, las importaciones de crudo cayeron un 5,5 % con Estados Unidos como principal suministrador (14,9 %), seguido por Brasil (13,7 %) y México (12,5 %), según los datos de Cores.

Solo en noviembre se importaron 32 tipos de crudo originarios de 16 países, con México como principal suministrador al representar el 19,1 % del total tras un aumento del 1,8 % interanual.

Estados Unidos se situó en segundo lugar y cedió su puesto como principal suministrador en noviembre, tras ser el primer origen de las importaciones en los meses previos, al disminuir sus entregas un 20,6 % respecto al mismo mes de un año antes.

Brasil fue el tercer origen de las importaciones de crudo en noviembre al registrar una cuota del 10,9 % tras disminuir sus importaciones un 34,4 %.

En el caso de Venezuela, las importaciones de petróleo en el acumulado del año retrocedieron un 73,9 % y en el mes de noviembre no se registran importaciones de crudo de este país.

Las importaciones de crudo de los países miembros de la OPEP retrocedieron en el mes un 8,6 % frente al mismo mes del año previo y representaron un 36,4 % del total.

En concreto, ascendieron en términos interanuales las entradas de crudo de Argelia que crecieron un 78,8 %; Irak (43,1 %) y Nigeria (19,4 %).

Por su parte, las entradas de crudo de países no OPEP descendieron el mes de noviembre un 8,4 % hasta representar el 65,4 % del total.

Por áreas geográficas, América del Norte fue la principal zona de abastecimiento en noviembre con un 37,7 % del total, seguida por África (24,1 %), América Central y del Sur (16,3 %), Europa y EuroAsia (10,9 %) y Oriente Medio (10,9 %). EFECOM