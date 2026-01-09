El Racing cierra con el Sarajevo el traspaso a Santander del delantero Giorgio Guliashvili

Giorgi Guliashvili, nacido en Tiflis el 5 de septiembre de 2001, contaba con la capitanía del FK Sarajevo y seis partidos oficiales con la selección absoluta de Georgia antes de formalizar su llegada a España para integrarse en el Racing de Santander. De acuerdo con EFE, el club cántabro confirmó la firma del atacante georgiano hasta el 30 de junio de 2029, tras haber completado el traspaso con el equipo bosnio FK Sarajevo.

Según informó EFE, Guliashvili destaca por su capacidad para desempeñarse en cualquier posición ofensiva, una polivalencia que ha quedado reflejada en su trayectoria tanto en equipos de su país natal como en ligas externas. Durante las tres campañas previas en la Liga Premier de Bosnia y Herzegovina, el futbolista acumuló 70 partidos, 23 goles y 15 asistencias jugando para el FK Sarajevo, con el que además levantó la Copa nacional en 2025.

El historial profesional de Guliashvili abarca 203 partidos oficiales, en los que registra 45 goles y 26 pases de gol, números que consolidan su experiencia y aportación ofensiva. Antes de militar en las filas del conjunto de Sarajevo, el delantero formó parte del Velez Mostar, otro club de la misma liga, y previamente defendió los colores de Saburtalo e Iberia 1999, ambos de Tiflis, capital georgiana, según consignó EFE en su nota de prensa.

En el ámbito internacional, Guliashvili ha representado a Georgia desde las categorías de formación. Disputó 61 encuentros acumulando actuaciones desde la Sub-16 hasta la Sub-21 antes de dar el salto a la selección mayor, donde ya suma seis participaciones oficiales. El medio EFE detalló que su capacidad para jugar en varias posiciones ofensivas fue una característica mencionada por el club cántabro en el comunicado en el que informaron sobre el fichaje.

Respecto a sus condiciones físicas, EFE reportó que el nuevo jugador racinguista mide 1,76 metros y pesa 66 kilogramos. La directiva del Racing de Santander expresó que su versatilidad y bagaje internacional serán útiles tanto para el equipo como para su adaptación al fútbol español, en el que el club cántabro compite buscando mejorar sus recientes campañas.

El paso de Guliashvili a la liga española ocurre después de consolidarse como uno de los jugadores relevantes del FK Sarajevo, donde asumió responsabilidades de liderazgo y aportó rendimiento constante tanto en partidos nacionales como en competiciones de copa. La incorporación del delantero al entorno del Racing de Santander se enmarca en la estrategia del club por reforzar su plantilla con jugadores de experiencia y proyección internacional, señalaron fuentes del club citadas por EFE.

En la temporada 2025, Guliashvili celebró el título de Copa con el FK Sarajevo, sumando ese logro a un historial que inició en el fútbol profesional georgiano. Tanto en Saburtalo como en Iberia 1999, el delantero sumó experiencia antes de dar el salto al fútbol bosnio, donde afianzó su carrera con actuaciones regulares y estadísticas destacadas a lo largo de varios torneos.

El anuncio oficial sobre el traspaso, realizado a través de un comunicado, forma parte de los movimientos de mercado que el Racing de Santander lleva adelante para consolidar su plantilla, incorporando futbolistas con experiencia en competiciones europeas y presencia en selecciones nacionales, de acuerdo con lo comunicado por EFE.