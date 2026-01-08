La cantera llama a las puertas de Bordalás

Getafe (Madrid), 8 ene (EFE).- Con seis bajas entre sancionados y lesionados, sin fichajes a la vista por líos burocráticos, y con una plantilla con cinco fichas libres, a José Bordalás, entrenador del Getafe, le tocará mirar más que nunca esta jornada hacia su filial para completar la convocatoria.

La Real Sociedad se frota las manos en su visita al Coliseum, donde no consigue una victoria desde 2021. Su rival está muy mermado de efectivos y las opciones de sumar tres puntos una jornada después del inicio de la 'era Pellegrino Matarazzo' en el banquillo donostiarra son más factibles que nunca.

El público que acuda al estadio del Getafe no podrá ver en directo a una nómina larga de jugadores con los que no podrá contar Bordalás: David Cordón Mancha 'Davinchi', Borja Mayoral, Abdel Abqar, Abu Kamara, Djené Dakonam y Domingos Duarte. Los cuatro primeros no entrarán en la convocatoria por lesión y los dos últimos por sanción.

Muchas bajas y sin fichajes

Por tanto, al técnico del Getafe solo le quedarán 13 jugadores de campo más los dos porteros (David Soria y Jirí Letácek). Inició esta temporada con 21 fichas, dejó cinco libres y ahora sufre los rigores de una carencia que ha lamentado Bordalás en muchas de sus ruedas de prensa.

Podrían llegar fichajes en el mercado de invierno, pero eso tampoco está nada claro. De momento, el Getafe no tiene autorización, porque los 20 millones de euros con los que contaba por la venta de Christantus Uche al Crystal Palace de momento son intangibles.

Para cobrarlos, el jugador nigeriano tiene que ser titular en 10 partidos del club británico y apenas lleva 3, dos en la Liga Conferencia y uno en el Trofeo de la Liga. Ese problema para cuadrar las cuentas, el Getafe lo espera resolver en el Comité Social de Recursos después de recurrir sin éxito en el Órgano de Validación del control económico.

Y mientras soluciona ese rompecabezas, al Getafe no le queda otra que mirar a la cantera. Tiene varios nombres encima de la mesa con cierta experiencia para poder afrontar el choque ante la Real Sociedad. Y la zona más afectada es, sin duda, la defensa. No tiene centrales con las ausencias de Abqar, Djené y Duarte y tampoco puede contar con uno de sus fichajes del verano, el lateral zurdo Davinchi.

Laso, Isma, Montes, Solozabal, Joselu... Los canteranos quieren derribar muros

Para ocupar esos puestos, Bordalás tiene alguna que otra opción. Por ejemplo, la de Lucas Laso, un central que ya ha debutado y que cumplió en la Copa del Rey. Participó en los tres partidos (Inter de Valdemoro, Navalcarnero y Burgos), en los que jugó casi todos los minutos a buen nivel. Frente a la Real, tendrá opciones de salir de inicio.

Otro más experto, que puede ocupar el lateral derecho si el otro puesto de central lo ocupa Juan Iglesias, es Isma Beckhoucha. El joven lateral tiene experiencia con el primer equipo desde la temporada pasada, cuando debutó en Liga contra el Barcelona. Fue solo un minuto, pero después tuvo continuidad en Copa contra el Atlético, después otra vez en Liga contra el Real Madrid, Valencia y Celta.

Y este curso, repitió en Liga contra Celta y Oviedo y jugó en la Copa ante el Inter de Valdemoro. A Bordalás le gusta el espíritu combativo de un jugador con mucho recorrido, intenso en defensa y con criterio para subir en ataque.

Para la zona izquierda, puede contar con Jorge Montes, que se instaló en el filial del Getafe este verano procedente de las categorías inferiores del Sporting. Ya ha demostrado su valía con dos titularidades en Copa, frente al Navalcarnero y el Burgos, y su actuación, con gol decisivo incluido frente a los primeros, gustó a Bordalás.

En el centro del campo, el técnico del Getafe cuenta con dos mediocentros que también han debutado con el primer equipo: Hugo Solozabal, hijo del ex atlético Roberto Solozabal, y Alejandro Mestanza. El primero jugó once minutos en Liga contra el Villarreal y participó en Copa contra Burgos y Navalcarnero. El segundo, debutó la pasada en Vallecas y firmó buenos minutos en el tramo final.

Y para otra de las zonas afectadas, la delantera, sobresale el nombre de Joselu Pérez, un atacante poderoso por arriba, fuerte y con buen juego de espaldas. También sabe lo que es debutar y, como Montes, marcó un gol en Copa (ante el Inter de Valdemoro) y fue decisivo la pasada jornada tras provocar la falta con la que el Getafe empató en Vallecas.

En la nómina de Bordalás también están en observación otros jugadores como el central Alberto Cordero 'Tito', Yassin Tallal, Alberto Risco o Martín Cuellar. Todos esperan su turno para echar un cable a su entrenador, que descarga todo tipo de responsabilidad a sus canteranos:

"Muchos entrenan con el primer equipo y han debutado bastantes. Saben que les necesitamos y que tienen que ayudarnos. Pero no se les puede dar la responsabilidad porque les falta esa experiencia. Entre todos intentamos ayudarles para que puedan aportar", dijo en rueda de prensa este jueves.

La realidad es que el Getafe tendrá que confiar en sus canteranos. Las opciones de ver a alguno en la alineación son elevadas y muchos de ellos tendrán la oportunidad de reivindicarse para demostrar a su entrenador que desde el filial se pueden cubrir agujeros con solvencia. A 24 horas del choque ante la Real Sociead, Bordalás, como mínimo, mirará de reojo hacia el filial. EFE