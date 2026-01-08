Carolina Durante, Siloé y Xoel López encabezan el cartel del Palencia Sonora

Palencia, 8 ene (EFE).- Las bandas Carolina Durante, Siloé, Ojete Calor, Sanguijuelas del Guadiana, Xoel López, Sexy Zebras, Veintiuno y Marlena encabezan el cartel del festival Palencia Sonora que se celebrará en la capital palentina del 11 al 14 de junio.

Palencia Sonora ha arrancado el año avanzando los primeros nombres que darán forma a un nuevo cartel, el de una vigésima tercera edición, que volverá a situar a la ciudad palentina en el epicentro musical de la temporada estival, según han informado este jueves sus organizadores.

Entre los días 11 y 14 de junio, el festival propone disfrutar en una cita que, fiel a sus señas de identidad, continuará apostando por la conjunción de trayectorias consolidadas y nuevas voces y contará con nombres imprescindibles del panorama nacional, propuestas emergentes y una cuidada selección de DJs.

Carolina Durante volverá al Palencia Sonora tras el salto definitivo con el lanzamiento de 'Elige tu propia aventura', un álbum que ha consolidado el discurso generacional y afilado del cuarteto madrileño, referencia imprescindible del indie rock español contemporáneo.

El festival recibirá además a la banda vallisoletana Siloé, uno de los grupos con mayor proyección de los últimos años dentro del pop-rock alternativo nacional.

El proyecto liderado por Fito Robles ha sabido construir un lenguaje propio en el que conviven la raíz folk, el pulso electrónico y una épica emocional que se multiplica en directo y llegará al Palencia Sonora en uno de los momentos más sólidos de su carrera.

El punto más irreverente y festivo lo pondrá Ojete Calor, dúo fundamental para entender el fenómeno del subnopopen España, mientras que los tres integrantes de la banda extremeña Sanguijuelas del Guadiana, traerán a Palencia su mezcla de tradición y vanguardia, raíces rurales e influencias internacionales.

En una línea distinta, el músico gallego Xoel López ofrecerá uno de los conciertos más emotivos del cartel y presentará al público un repertorio que recorre distintas etapas de su trayectoria.

Por su parte, Sexy Zebras aportará su habitual descarga de adrenalina con un directo arrollador en el que confluirán rock, punk y actitud sin concesiones, reafirmando su condición de banda de escenario.

A ellos se suma una de las colaboraciones más singulares en el cartel del Palencia Sonora, la que firman Los Estanques y El Canijo de Jerez, un proyecto que une la psicodelia setentera, el groove y el espíritu andaluz.

Además, la nueva ola de pop y rock nacional estará ampliamente representada con nombres como Veintiuno, Marlena, Depresión Sonora o La Paloma.

Y la presencia internacional llegará de la mano de Throes + The Shine, un trío angoleño-portugués que propone una explosiva mezcla de rock, electrónica y ritmos africanos.

El festival mantiene además, un año más, su apuesta por el talento emergente y las escenas alternativas con formaciones como Repion, Hoonine o Rosalinda Galán, artistas que aportarán frescura, riesgo y nuevas narrativas sonoras al conjunto del cartel.

Propuestas como El Nido, Calequi y Las Panteras o Las Petunias refuerzan también su compromiso con proyectos que beben del folk, la tradición popular y la experimentación, reinterpretados desde una sensibilidad contemporánea.

La programación se completa con Joe Crepúsculo, figura clave del pop electrónico más lúdico y hedonista; o SobreZero, Juventude, Éxtasis, Fontán y Oslo Ovnies, que confirman la voluntad del festival de dar espacio a proyectos diversos y en pleno crecimiento.

La fiesta continuará de la mano de los DJs Yung Prado, Say Yes DJ, Yahaira, Brian de Calma y Popi & Sito DJs, que pondrán el cierre perfecto de cada jornada.

