Espana agencias

Carolina Durante, Siloé y Xoel López encabezan el cartel del Palencia Sonora

Guardar

Palencia, 8 ene (EFE).- Las bandas Carolina Durante, Siloé, Ojete Calor, Sanguijuelas del Guadiana, Xoel López, Sexy Zebras, Veintiuno y Marlena encabezan el cartel del festival Palencia Sonora que se celebrará en la capital palentina del 11 al 14 de junio.

Palencia Sonora ha arrancado el año avanzando los primeros nombres que darán forma a un nuevo cartel, el de una vigésima tercera edición, que volverá a situar a la ciudad palentina en el epicentro musical de la temporada estival, según han informado este jueves sus organizadores.

Entre los días 11 y 14 de junio, el festival propone disfrutar en una cita que, fiel a sus señas de identidad, continuará apostando por la conjunción de trayectorias consolidadas y nuevas voces y contará con nombres imprescindibles del panorama nacional, propuestas emergentes y una cuidada selección de DJs.

Carolina Durante volverá al Palencia Sonora tras el salto definitivo con el lanzamiento de 'Elige tu propia aventura', un álbum que ha consolidado el discurso generacional y afilado del cuarteto madrileño, referencia imprescindible del indie rock español contemporáneo.

El festival recibirá además a la banda vallisoletana Siloé, uno de los grupos con mayor proyección de los últimos años dentro del pop-rock alternativo nacional.

El proyecto liderado por Fito Robles ha sabido construir un lenguaje propio en el que conviven la raíz folk, el pulso electrónico y una épica emocional que se multiplica en directo y llegará al Palencia Sonora en uno de los momentos más sólidos de su carrera.

El punto más irreverente y festivo lo pondrá Ojete Calor, dúo fundamental para entender el fenómeno del subnopopen España, mientras que los tres integrantes de la banda extremeña Sanguijuelas del Guadiana, traerán a Palencia su mezcla de tradición y vanguardia, raíces rurales e influencias internacionales.

En una línea distinta, el músico gallego Xoel López ofrecerá uno de los conciertos más emotivos del cartel y presentará al público un repertorio que recorre distintas etapas de su trayectoria.

Por su parte, Sexy Zebras aportará su habitual descarga de adrenalina con un directo arrollador en el que confluirán rock, punk y actitud sin concesiones, reafirmando su condición de banda de escenario.

A ellos se suma una de las colaboraciones más singulares en el cartel del Palencia Sonora, la que firman Los Estanques y El Canijo de Jerez, un proyecto que une la psicodelia setentera, el groove y el espíritu andaluz.

Además, la nueva ola de pop y rock nacional estará ampliamente representada con nombres como Veintiuno, Marlena, Depresión Sonora o La Paloma.

Y la presencia internacional llegará de la mano de Throes + The Shine, un trío angoleño-portugués que propone una explosiva mezcla de rock, electrónica y ritmos africanos.

El festival mantiene además, un año más, su apuesta por el talento emergente y las escenas alternativas con formaciones como Repion, Hoonine o Rosalinda Galán, artistas que aportarán frescura, riesgo y nuevas narrativas sonoras al conjunto del cartel.

Propuestas como El Nido, Calequi y Las Panteras o Las Petunias refuerzan también su compromiso con proyectos que beben del folk, la tradición popular y la experimentación, reinterpretados desde una sensibilidad contemporánea.

La programación se completa con Joe Crepúsculo, figura clave del pop electrónico más lúdico y hedonista; o SobreZero, Juventude, Éxtasis, Fontán y Oslo Ovnies, que confirman la voluntad del festival de dar espacio a proyectos diversos y en pleno crecimiento.

La fiesta continuará de la mano de los DJs Yung Prado, Say Yes DJ, Yahaira, Brian de Calma y Popi & Sito DJs, que pondrán el cierre perfecto de cada jornada.

1010336

aaf/mr/aam

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Ocho detenidos en Roquetas (Almería) tras liberar a seis víctimas de prostitución

Infobae

Bolaños celebra que el acuerdo con la Iglesia salda una deuda moral con víctimas de abusos

Infobae

El temporal por la borrasca Goretti dejará olas de más de 6 metros en el norte de España

Infobae

Junqueras (ERC) ve "muy difícil" el acuerdo sobre la financiación con Sánchez si no incluye la ordinalidad

El dirigente de ERC advierte que las posibilidades de pactar un modelo financiero específico para Cataluña dependen de que se respete la proporcionalidad en la distribución de recursos, subrayando la complejidad de la negociación y el rol clave de otros grupos parlamentarios

Junqueras (ERC) ve "muy difícil"

La matriculación de autocaravanas sube un 19 % en 2025, pero las campers caen un 28 %

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Juan José Ebenezer, mecánico: “Si

Juan José Ebenezer, mecánico: “Si se te pincha una rueda y sigues conduciendo, pasas de arreglar un pinchazo a tener que cambiar un neumático entero”

Pedro Sánchez insiste en el despliegue de tropas españolas en Ucrania y avanza que solicitará al Congreso enviar soldados a Palestina “cuando se dé la ocasión”

“Frío, humedad y riesgo sanitario”: ertzainas denuncian la “grave situación” que sufren en la Comisaría de Donostia por la “mala planificación”

Defensa niega que el buque ‘Cantabria’ de la Armada haya suministrado combustible a un barco de EEUU cerca de Groenlandia

La Audiencia Nacional rechaza el asilo a un colombiano internado en un CIE que alegó amenazas de un grupo criminal y una hija nacida en España

ECONOMÍA

Super Once: estos son los

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 1 de este 8 enero

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 5

Alberto Benítez, abogado: “Si sufres un accidente de trabajo tienes muchos derechos que no conoces”

Este es el precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades para hoy

Precio del aceite de oliva en España 2026: últimas variaciones y tendencias del mercado

DEPORTES

Valverde y una falta para

Valverde y una falta para la historia sobre Morata que dieron la victoria al Real Madrid en Supercopa de 2020 ante el Atlético

La portería de la Selección en el aire tras la Supercopa: el error de Unai Simón refuerza la candidatura de Joan García

Iñaki Williams recibe una gran pitada en Yeda tras su crítica a la sede de la Supercopa

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona sobre el Athletic Club en la Supercopa de España

El FC Barcelona no da tregua al Athletic y firma una goleada histórica en Arabia Saudí