Emiliano Martínez sufre una lesión en el gemelo

Londres, 7 ene (EFE).- El argentino Emiliano Martínez, portero del Aston Villa, sufre una lesión en el gemelo.
El 'Dibu' fue sustituido en el descanso del empate a cero entre Crystal Palace y Aston Villa de este miércoles. Tras el cambio, el argentino vio la segunda parte desde el banquillo con un aparatoso vendaje con hielo en el gemelo izquierdo.
En la rueda de prensa posterior al partido, Unai Emery, técnico español del conjunto de Birmingham confirmó que el arquero se ha hecho daño en el gemelo, pero no entró en más detalles sobre el problema. EFE
