Osasuna mide su progreso recibiendo al Athletic

Pamplona/Bilbao, 2 ene (EFE).- Osasuna y Athletic Club se citan en El Sadar en un duelo de altos vuelos en el que los de Alessio Lisci esperan prolongar su gran momento de casa con la tercera victoria seguida y los de Ernesto Valverde empezar con buen pie una sucesión de seis o siete partidos fuera en cuatro competiciones tras dos derrotas seguidas en liga en un negativo final de 2025.

Alessio Lisci ha comparecido en rueda de prensa en la previa del partido contra el Athletic Club con optimismo y confianza. Ha asegurado que el parón liguero "siempre sienta bien a nivel mental" y que el equipo llega recuperado y con muchas ganas tras acabar el año con una buena racha: "Cuando enlazas 3, 4, 5, 6 partidos sin ganar, entran dudas a todo el mundo. Y ahora, con la racha final que hemos tenido en diciembre, te sientes súper fuerte".

El conjunto rojillo busca la que sería su tercera victoria consecutiva del curso en Pamplona, después de haber superado a Levante y Alavés. Un nuevo triunfo permitiría a los navarros alcanzar los 21 puntos en la clasificación, una cifra que daría a Lisci la tranquilidad necesaria para encarar el mes de enero con mayor margen y confianza sobre el trabajo ya realizado.

El choque cobra aún más relevancia si se atiende a la situación del rival. El Athletic Club llega a El Sadar con cinco puntos más que Osasuna, una diferencia que subraya la importancia de los tres en juego. Reducir esa distancia supondría un impulso anímico y clasificatorio de primer nivel para los locales.

De cara al partido contra los leones, Lisci considera que es el "mejor partido para empezar el año". Ha advertido de la dificultad del rival y ha señalado a piezas clave como Sancet, Nico Williams y Berenguer: "Son ese tipo de jugador difíciles de controlar y que a la mínima que te despistas te hacen daño".

Lisci apunta a presentar un once de gala, consciente de la exigencia del partido y del nivel del oponente. La intensidad, el orden táctico y el apoyo de la grada volverán a ser claves para que Osasuna pueda tratar de tú a tú a un Athletic siempre incómodo y competitivo.

Una de las grandes novedades podría estar en el lateral, con la más que posible entrada de Javi Galán en el once inicial. El primer fichaje de invierno del club tendría que debutar directamente en una cita de máxima dificultad, ocupando el lugar de Bretones, baja por acumulación de tarjetas amarillas.

En el caso del Athletic es octavo, a cinco puntos de Europa y más lejos los puestos Champions en los que acabó la temporada pasada, que le quedan a 13, que del descenso, que tiene a ocho, por lo que corre el riesgo de acabar la primera vuelta en Pamplona más preocupado con no caer más en la tabla, en la que tiene varios equipos pueden cazarle de perder en la capital navarra, que de asaltar la zona alta en la que acostumbra a estar con Ernesto Valverde.

Para intentar cambiar su dinámica, no obstante, el conjunto rojiblanco, sigue diezmado por las bajas. Las más importantes las de Aymeric Laporte y Yuri Berchiche, indiscutibles en el flanco izquierdo defensivo y a quienes el técnico dio como ausencias seguras mañana a la espera de si superan sus respectivas lesiones musculares para viajar el lunes a la Supercopa.

También tienen algunos problemas Alex Berenguer, Iñigo Lekue, quienes no entrenaron el día de Año Nuevo con el grupo, el capitán porque acaba de ser padre.

Asimismo siguen sin estar disponibles para Valverde los lesionados de larga duración, Maroan Sannadi, Beñat Prados y Unai Egiluz, además de Yeray Álvarez, quien arranca su último mes sin poder entrenar con sus compañeros durante la sanción de diez meses que le impuso la UEFA por la ingesta involuntaria de una sustancia prohibida.

En todo caso, se espera un Athletic lo más cercano al equipo de gala con las dudas de los laterales y los descartes en ataque en función de como haya evolucionado en Navidades la pubalgia de Nico Williams y una vez recuperado también Robert Navarro.

Si está bien Nico, el pequeño de los Williams y Oihan Sancet parecen fijos y el puesto de '9', ante los problemas de Berenguer e Iñaki, lo ocuparía Gorka Guruzeta. La coyuntura y las bajas podrían hacer de Navarro el cuarto jugador de ataque.

En los laterales, en el derecho en principio el navarro Jesús Areso quizás tenga más posibilidades que Andoni Gorosabel; y en el izquierdo, aunque Adama Boiro es el relevo natural y habitual de Yuri, el error de la última jornada en el 1-2 con el que el Espanyol se llevó los tres puntos de San Mamés podría abrir un hueco Unai Gómez, futbolista de la confianza de Valverde para jugar casi en cualquier posición del once.

Además, se presumen titulares fijos Unai Simón bajo palos, Dani Vivián y Aitor Paredes en el centro de la defensa, y Mikel Jauregizar e Iñigo Ruiz de Galarreta en el doble pivote.

- Alineaciones probables:

Osasuna: Sergio Herrera; Rosier, Catena, Herrando, Javi Galán; Moncayola, Torró, Aimar; Rubén García, Budimir y Víctor Muñoz.

Athletic: Unai Simón; Areso, Vivián, Paredes, Adama; Jauregizar, Galarreta; Robert Navarro, Sancet, Nico Williams; y Guruzeta.

Árbitro: José Luis Munuera (Comité andaluz)

Estadio: El Sadar

Hora: 16:15

