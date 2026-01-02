El PSOE dice que "ha llegado el momento" de que el PP "eche" a Feijóo por "mentir" sobre la dana para proteger a Mazón

Patxi López ha exigido que Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, entregue a la jueza encargada de investigar la DANA toda la correspondencia que mantuvo con Carlos Mazón durante la riada del 29 de octubre de 2024. A través de unas declaraciones recogidas por el PSOE, el portavoz socialista en el Congreso solicitó esta documentación con el objetivo de aclarar la implicación de Feijóo en la gestión de la emergencia y en la información proporcionada tras el desastre. Esta petición se produce en medio de las acusaciones de López, quien sostiene que Feijóo ha distorsionado los hechos relacionados con el fenómeno meteorológico para proteger a Mazón, ex presidente valenciano.

De acuerdo con lo publicado por el PSOE, López recordó que Feijóo se había comprometido, al asumir la presidencia del partido, a renunciar si quedaba demostrado que mentía. Según el portavoz socialista, Feijóo declaró entonces que “si miento, echadme del partido”, una afirmación que López retomó para reclamar que el propio PP actúe en consecuencia. El dirigente socialista afirmó que Feijóo ha mantenido una postura de falsear la realidad durante más de un año con el objetivo de evitar responsabilidades políticas para Mazón y, en su opinión, esta actitud ha incrementado el sufrimiento de las víctimas de la riada.

El medio atribuye a López la afirmación de que “ha llegado el momento” de que los conservadores españoles tomen en serio las palabras de su presidente y decidan apartarlo de la dirección. A juicio de López, el líder del PP no ha cumplido con su promesa y su comportamiento perjudica tanto al partido como a las personas afectadas por las consecuencias de la catástrofe en la Comunidad Valenciana. Asimismo, el portavoz justificó que, más allá de consideraciones internas, el asunto trasciende a los damnificados, a los que el relato de Feijóo solo habría aportado más confusión y dolor.

Según subrayó el PSOE en el comunicado difundido, la insistencia de López radica en la necesidad de transparencia respecto al manejo de la información durante la crisis y la presunta protección de Mazón frente a eventuales responsabilidades. Al pedir los mensajes intercambiados el día de la tragedia, López pretende que se clarifique el alcance de la participación de Feijóo en la toma de decisiones o en el relato posterior a los hechos.

López también dirigió críticas al alineamiento entre el Partido Popular y Vox, comentando que, según su perspectiva, la dirección actual de los populares muestra sumisión hacia la formación de ultraderecha y carece de una propuesta alternativa propia. De acuerdo con lo reportado por el PSOE, López acusó al PP de “no servir para nada ni para nadie” en el actual panorama político, ya que no plantearía iniciativas singulares y solo seguiría la agenda marcada por su socio parlamentario.

En contraste, López situó al Gobierno de coalición como polo opuesto en la gestión de los grandes temas nacionales. Detalló que el Grupo Socialista en el Congreso promueve con firmeza la aprobación definitiva de la extensión del conocido como ‘escudo social’, una batería de medidas de protección implementadas mediante decreto ley en el Consejo de Ministros del año 2025. Según expresó el portavoz socialista, la prioridad del PSOE es recabar los apoyos necesarios para convalidar estas iniciativas en la Cámara Baja, comunicando un mensaje de estabilidad y responsabilidad institucional.

El PSOE, según consignó el medio, utilizó estas declaraciones como respuesta a la controversia desatada alrededor de la gestión política e informativa de la dana y las inundaciones. López concluyó su intervención destacando la importancia de asumir responsabilidades políticas, tanto de forma interna en los partidos como ante la ciudadanía, ante acontecimientos de graves consecuencias sociales.