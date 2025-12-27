Llorca valora las ayudas al azulejo pero advierte: "Insuficiente para atenuar el hachazo energético al sector"

En el documento de 100 medidas elaborado para la Comunitat Valenciana, la defensa de la industria cerámica española figura entre las prioridades ante el impacto de las políticas medioambientales europeas. A partir de este documento, el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha recalcado que, pese a la reciente inclusión del sector azulejero en el sistema europeo de compensación de costes indirectos de CO₂ prevista para 2026, esta medida no alcanza para amortiguar las consecuencias económicas originadas por el actual escenario energético sobre el sector. Según consignó el medio, Llorca señala la necesidad de dotar de fondos adicionales a este mecanismo y solicita apoyo gubernamental frente a la regulación de la Unión Europea, la cual considera una amenaza significativa para la viabilidad de la producción nacional de azulejos.

De acuerdo con la información publicada, la Unión Europea incluyó al sector cerámico dentro del sistema de compensación de costes indirectos de CO₂, una decisión que entrará en vigor a partir de 2026. Tal como informó la fuente, esta inclusión posibilita que las empresas electrointensivas puedan beneficiarse de ayudas para paliar parte del sobrecoste generado por las emisiones de CO₂, intentando así otorgar competitividad al sector respecto a productores de países extracomunitarios. No obstante, Juanfran Pérez Llorca advierte que la decisión resulta insuficiente ante los elevados precios de la energía que enfrentan los fabricantes de baldosas y revestimientos cerámicos de la Comunitat Valenciana.

El jefe del Consell recalcó que la solicitud de fondos europeos suplementarios se presentó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la reunión mantenida en Moncloa el pasado 17 de diciembre. Según reportó el medio, durante ese encuentro, Llorca insistió en la necesidad de que el Ejecutivo central respalde con financiación adecuada el sistema de compensación a fin de ampliar tanto la cuantía de las ayudas como el número de beneficiarios dentro de las empresas del segmento electrointensivo. El presidente autonómico subraya que solo mediante una dotación presupuestaria suficiente se podrá garantizar que más empresas accedan al apoyo financiero y así atenuar la presión de los costes energéticos.

Sin embargo, para Pérez Llorca el principal desafío permanece en las condiciones impuestas por el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la Unión Europea. El president remarcó, según divulgó el medio, que este nuevo régimen constituye la principal amenaza para la sostenibilidad del clúster cerámico, obligando a las industrias nacionales a competir bajo estándares regulatorios más exigentes que los que rigen para empresas de fuera de la UE. En palabras del propio Llorca, "la reclamación fundamental es el respaldo a la cerámica española para evitar las pérdidas a las que se va a ver abocado el azulejo por el nuevo régimen de derechos de emisión, que es la gran amenaza para el clúster". De este modo, plantea que la principal exigencia ante el Gobierno es el respaldo político para intentar suspender la aplicación de este régimen en el sector, con el argumento de que provoca una desventaja competitiva que podría traducirse en cierre de empresas y pérdida de miles de puestos de trabajo.

Además de la compensación de costes energéticos y la revisión del régimen de derechos de emisión, el presidente de la Generalitat manifestó su rechazo a la anunciada reducción de las retribuciones a la cogeneración, según reflejó la fuente. Esta medida supondría, señala Llorca, pérdidas económicas adicionales para una industria que ya afronta las consecuencias de la “sobrerregulación europea”. Para el representante autonómico, el futuro del sector cerámico depende del establecimiento de un marco legal y energético “justo y realista”, que permita asegurar la continuidad y la capacidad competitiva frente a productores externos que no están sujetos a las mismas exigencias normativas en materia medioambiental y de costes de energía.

Finalmente, Pérez Llorca enfatizó la necesidad de preservar el tejido industrial del azulejo valenciano, que, según expuso, continúa siendo uno de los principales motores económicos y de empleo para la región. En el comunicado recogido por el medio, insistió en que las medidas adoptadas hasta ahora resultan insuficientes y emplazó al Gobierno central y a las instituciones europeas a adoptar nuevas decisiones que prioricen la supervivencia y competitividad de la industria cerámica frente a un contexto caracterizado, añadió, por la presión de los costes energéticos y la diferencia de condiciones respecto a competidores de fuera de la Unión Europea.