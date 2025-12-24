El Gobierno concede la Gran Cruz de Carlos III a los expresidentes canarios Adán Martín, Lorenzo Olarte y Manuel Hermoso

El Consejo de Ministros acordó en su reunión de este martes conceder la Gran Cruz de la Orden de Carlos III a título póstumo a los expresidentes canarios Lorenzo Olarte (1932-2024), Manuel Hermoso (1935-2025) y Adán Martín (1943-2010).
El decreto ha sido publicado este miércoles en el Boletín Oficial de España (BOE) y los tres expresidentes se unen de esta forma a Jerónimo Saavedra, también fallecido, y que fue condecorado en vida en 1996.
Olarte presidió el Gobierno de Canarias entre 1988 y 1991 bajo la marca del CDS, Manuel Hermoso entre 1993 y 1999 con el liderazgo de las AIC y Adán Martín entre 2003 y 2007, ya bajo la denominación de Coalición Canaria.
