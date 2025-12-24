Espana agencias

El Gobierno concede la Gran Cruz de Carlos III a los expresidentes canarios Adán Martín, Lorenzo Olarte y Manuel Hermoso

Guardar

El Consejo de Ministros acordó en su reunión de este martes conceder la Gran Cruz de la Orden de Carlos III a título póstumo a los expresidentes canarios Lorenzo Olarte (1932-2024), Manuel Hermoso (1935-2025) y Adán Martín (1943-2010).

El decreto ha sido publicado este miércoles en el Boletín Oficial de España (BOE) y los tres expresidentes se unen de esta forma a Jerónimo Saavedra, también fallecido, y que fue condecorado en vida en 1996.

Olarte presidió el Gobierno de Canarias entre 1988 y 1991 bajo la marca del CDS, Manuel Hermoso entre 1993 y 1999 con el liderazgo de las AIC y Adán Martín entre 2003 y 2007, ya bajo la denominación de Coalición Canaria.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Monago (PP) defiende que Guardiola gobierne sin mayoría absoluta y cree que habrá "puntos de encuentro" con Vox

José Antonio Monago considera fundamental el entendimiento entre su formación y Vox tras los comicios de Extremadura, asegura que existen posibilidades para liderar la región, señala el retroceso histórico del PSOE y resalta la importancia del diálogo entre partidos

Monago (PP) defiende que Guardiola

El Senado nombra a Paula Pérez Cava como su directora de comunicación, un cargo de nueva creación

La nueva responsable tendrá a su cargo la modernización de las estrategias informativas en la Cámara Alta, liderando un área compuesta por ocho profesionales públicos con la misión de fortalecer la comunicación institucional y la relación con la opinión pública

El Senado nombra a Paula

IU avisa a Sánchez que no toca "manual de resistencia" sino reaccionar con medidas: "El inmovilismo no sirve"

El líder de IU exige al presidente movimientos concretos tras el revés electoral en Extremadura, reclama respuestas decididas en vivienda y nuevas políticas sociales para contrarrestar el avance de la derecha y recuperar el impulso gubernamental

IU avisa a Sánchez que

La UPF abre una campaña entre sus asociados para ayudar a García Ortiz a pagar la sanción económica impuesta por el TS

La organización que agrupa a fiscales promueve donaciones entre integrantes para respaldar económicamente a Álvaro García Ortiz, ex fiscal general sancionado por el Tribunal Supremo, subrayando que la iniciativa responde a solidaridad profesional y decisión voluntaria

La UPF abre una campaña

El presidente de la Diputación de Cáceres (PSOE) sobre Gallardo: "Que pida disculpas y dimita"

Miguel Ángel Morales exige la renuncia del líder socialista en Extremadura tras el peor resultado histórico del partido, cuestiona la idoneidad de Gallardo como candidato y propone una gestora para iniciar la reconstrucción de la organización en la región

El presidente de la Diputación
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un juez absuelve a la

Un juez absuelve a la socia de una empresa despedida por retirar 84.668 euros de cuentas destinadas al pago de nóminas: reclamaron el dinero demasiado tarde

Junqueras (ERC) se reunirá con Sánchez en enero para presionar “al Partido Socialista a cumplir con lo que ha firmado”: “El PSOE no hace, sino que se le obliga a hacer”

La Audiencia Nacional rechaza el asilo a un egipcio que alegaba estar siendo perseguido por ser homosexual y rechazar la religión musulmana

La justicia de Albacete modifica el reparto de una herencia al no probarse la entrega de bienes en vida que mencionaba el testamento

Pedro Sánchez felicita la Navidad a las tropas españolas desplegadas en el exterior: “Habéis dado un ejemplo de abnegación y de eficacia en situaciones complicadas”

ECONOMÍA

Comprueba los resultados del sorteo

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

A partir del 1 de enero entra en vigor el permiso parental que contará con dos semanas más para el cuidado de los hijos: todo lo que debes saber

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 1 de este 24 diciembre

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 5

Esto es lo que dice la ley de arrendamientos urbanos: el propietario tendrá que indemnizar al inquilino si se termina el contrato por la venta de la vivienda

DEPORTES

“Nadie habla de Robert Sánchez

“Nadie habla de Robert Sánchez o Leo Román”: De la Fuente opina sobre Joan García y el debate en la portería de la Selección

Los primeros días de Alcaraz sin Ferrero preparando el Open de Australia: entrenamiento en Murcia, el trabajo con Samu López y su nuevo tatuaje

El hijo de Negreira define a su padre: “Era una persona muy autoritaria y agresiva que me llegó a decir ‘¿y a ti qué coño te importa?’”

“Es muy raro hacer un cambio así cuando algo funciona”: Las palabras de Garbiñe Muguruza sobre la separación de Ferrero y Alcaraz

El Real Madrid se lleva el premio Gordo con los derechos audiovisuales de LaLiga: el FC Barcelona se queda el segundo premio