Tellado afirma que "el castillo sanchista se está viniendo abajo" y que el PSOE "no merece gobernar"

El presidente del PPdeG y titular del Ejecutivo gallego, Alfonso Rueda, y el secretario general del PP, Miguel Tellado, han reivindicado ante militantes, en una cena de Navidad organizada por el PP local coruñés, la gestión de los populares frente a un PSOE que "no merece" gobernar. "El castillo sanchista se está viniendo abajo", ha sentenciado Tellado.

A su vez, Rueda ha subrayado que en los presupuestos que se aprueban mañana está el plan de su Gobierno para A Coruña, con casi 15 millones de euros en vivienda, a lo que ha sumado otras actuaciones como la previstas en materia de sanidad.

También ha destacado que los gallegos pueden presumir "de una Galicia que gobierna", algo que ha asegurado es posible "gracias a contar con un equipo estable y unido".

Mientras, Miguel Tellado, ha indicado que el PSOE "no merece" gobernar en ningún lugar de España, tampoco en A Coruña, sino que deben "entregarse, pedir perdón y devolver lo robado".

"Seguiremos en la misma línea, trabajando, con responsabilidad, cercanía y vocación de servicio, para responder a lo que esperan los coruñeses", ha expuesto, a su vez, el presidente del PP provincial, Diego Calvo. En la misma línea, su homólogo del PP local, Miguel Lorenzo, ha definido al PP como una "alternativa sólida" en la ciudad herculina.

Todo ella en la cena de Navidad del PP con casi millar de asistentes y presencia del secretario general del PP, Miguel Tellado; el vicesecretario nacional de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo; la secretaria general del PPdeG, Paula Prado; el presidente provincial del partido, Diego Calvo, y el presidente local, Miguel Lorenzo, que ejerció de anfitrión.

Con balance de la gestión autonómica y de las inversiones en A Coruña, Rueda ha reivindicado un "equipo estable" frente a un PSOE que está "en los juzgados". También ha subrayado el papel del PP a nivel nacional.

Por su parte, Miguel Tellado acusó a Pedro Sánchez de haber acuñado la "socialdelincuencia" como nueva forma de ejercer el poder. "No pasa ni medio día sin detenciones, redadas en ministerios y empresa públicas, detenciones y nuevos escándalos de acoso sexual", denunció. Frente a ello, aludió al "modelo de la decencia" del PP.