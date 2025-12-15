Los Alcázares (Murcia) suspende las clases ante el riesgo de desbordamiento de la rambla

Los Alcázares (Murcia), 15 dic (EFE).- El alcalde de Los Alcázares, Mario Cervera, ha suspendido la actividad lectiva para este lunes en todos los ciclos educativos ante el riesgo de desbordamiento de la rambla del municipio, que ha alcanzado a las cinco de la mañana su nivel máximo de caudal, establecido en 3,10 metros.

En declaraciones a EFE, el regidor ha explicado que en previsión de que continúen las lluvias esta jornada y, para evitar daños, se ha decidido suspender las clases por la cercanía del instituto Antonio Menárguez-Costa, el colegio Bienvenido Conejero Requiel y la escuela infantil municipal a la zona inundable de la población.

"Estamos preparados para que, si se desborda el canal, podamos defendernos con la red de pluviales, pero para evitar riesgos innecesarios hemos suspendido las clases", ha señalado el primer edil de la población del Mar Menor. EFE