La deuda pública italiana aumentó a 3,13 billones de euros en octubre

Roma, 15 dic (EFECOM).- La deuda pública italiana se situó en octubre en 3,13 billones de euros, lo que supone un aumento de 50.700 millones con respecto al mes anterior, ha informado este lunes el Banco Central italiano.

El incremento se debió principalmente al aumento de la liquidez del Tesoro, que creció en 31.800 millones de euros, hasta los 77.200 millones; y a las necesidades de financiación de las Administraciones públicas, por valor de 18.800 millones.

También influyó el efecto de los descuentos y las primas de emisión y reembolso, la revalorización de los títulos indexados a la inflación y la variación de los tipos de cambio (100 millones).

En cuanto a la distribución por subsectores, la deuda de las Administraciones centrales aumentó en 50.600 millones de euros, mientras que la de las Administraciones locales creció en torno a 200 millones.

La proporción de deuda en manos del Banco de Italia continuó disminuyendo y se situó en el 18,8 %, frente al 19,1 % del mes anterior.

En octubre, los ingresos tributarios contabilizados en el presupuesto del Estado ascendieron a 43.400 millones de euros, un 2,5 % más (1.000 millones) que en el mismo mes de 2024.

En los primeros diez meses de 2025, los ingresos fiscales ascendieron a 462.200 millones, lo que representa un aumento del 2,1 % (9.700 millones) respecto al mismo periodo del año anterior. EFECOM