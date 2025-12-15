El Valencia prueba en la pista del Olympiacos su personalidad como centro de miradas

Valencia, 15 dic (EFE).- El Valencia Basket visitará este martes la pista del Olympiacos en la decimosexta jornada de la Euroliga, un encuentro que afronta después de que una racha de cuatro victorias seguidas haya redondeado su buen inicio, le haya elevado a la segunda posición y haya empezado a atraer muchas miradas.

El conjunto valenciano es segundo con el mismo balance de 10-5 que el Barcelona, que es tercero, y solo superados ambos por el Hapoel Tel Aviv, que ha ganado once de sus compromisos. Por debajo, seis equipos con nueve triunfos están al acecho. El Olympiacos, con sus ocho victorias, está justo después empatado con el Dubai.

Una nueva victoria del Valencia, además, elevaría a cinco los encuentros ganados de manera consecutiva y el equipo de Pedro Martínez igualaría la mejor racha de club en la Euroliga, establecida en la campaña 2022-23, cuando Álex Mumbrú estaba al frente de la plantilla.

El Valencia Basket afronta este encuentro tras haberse impuesto el jueves al Efes en el Roig Arena, pero sin haber disputado el domingo el partido previsto de la Liga Endes ante el Casademont Zaragoza por la alerta roja por lluvias.

Esta situación le permitirá llegar un poco más descansado al encuentro. El Olympiacos, por su parte, sí que jugó el domingo, pero, liderado por Sasa Vezenkov, tuvo una plácida victoria ante el Peristeri por 62-104 que amplió su condición de invicto en la liga helena.

El base del Valencia Basket Álvaro Cárdenas juega cedido en el Peristeri y fue uno de los más destacados con 10 puntos, 3 rebotes y otras tantas asistencias.

En la Euroliga, el equipo que dirige Georgios Bartzokas llega a esta cita tras dos derrotas seguidas como visitante, en las pistas del Estrella Roja y del Barcelona, pero tras haber encadenado cuatro victorias seguidas como local.

Sus principales referencias son los interiores Vezenkov, Nikola Milutinov, mientras que por fuera completan la columna vertebral del equipo Tyler Dorsey y Thomas Walkup.

El equipo griego ha incorporado estos días al base estadounidense Monte Morris, con amplia experiencia en la NBA y que llegó el domingo a Grecia. Se espera que esté a disposición de Bartzokas, pero si debuta lo haría con apenas un entrenamiento.

Para este choque, al que seguirá otro en Israel este mismo jueves al que la expedición se desplazará directamente, el técnico Pedro Martínez tiene la baja de Xabi López-Arostegui y ha desplazado a catorce jugadores, incluido al recuperado Braxton Key, y deberá descartar a dos. EFE