Lunes 15 de diciembre de 2025

FÚTBOL RFEF

Las Rozas (Madrid). La Real Federación Española de Fútbol celebra este lunes, la víspera del primer aniversario de las elecciones que otorgaron la presidencia a Rafael Louzán, su asamblea general extraordinaria, con la aprobación de los presupuestos, que ya fueron validados por la junta directiva el pasado 2 de diciembre, como principal punto del orden del día. A partir de las 12.00 en la ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid).

FÚTBOL LALIGA EA SPORTS

Madrid. El Rayo, que lleva cinco partidos ligueros sin ganar en Vallecas, espera enderezar el rumbo impulsado por la euforia lograda tras la victoria en la Liga Conferencia ante el Jagiellonia polaco, mientras que el Betis, que ha pasado la semana en la sexta plaza asentado en zona europea, espera seguir consolidándose en esos puestos en el partido que cierra la decimosexta jornada de LaLiga EA Sports.

FÚTBOL COPA DEL REY

Redacción Deportes. Barcelona, Elche, Mallorca, Real Sociedad y Valencia afinan este lunes su preparación para sus respectivos compromisos del martes en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey ante Guadalajara (1ª RFEF), Eibar (2ª), Deportivo (2ª), Eldense (1ª RFEF) y Sporting (2ª).

RESUMEN AÑO FÚTBOL INTERNACIONAL

Madrid. Nada más el Chelsea en el Mundial de Clubes alteró la hegemonía del París Saint-Germain de Luis Enrique, el campeón de todo por lo que compitió en Francia y en Europa, incluida la flamante Liga de Campeones y el Balón de Oro de Ousmane Dembele en 2025, y nada más el Bayern Múnich frustró al Flamengo de Filipe Luis, que cerró un año para la historia con la preciada Copa Libertadores y el Campeonato Brasileño. Por Iñaki Dufour.

POLIDEPORTIVO OBITUARIO 2025

Madrid. El año 2025 terminará con la pérdida de muchos deportistas ilustres que dejaron huella a lo largo de sus carreras. Ajedrecistas como Boris Spassky, boxeadores de la talla de George Foreman y entrenadores del nivel de Leo Beenhakker y Xabier Azkagorta, se despidieron para siempre. Por Juan José Lahuerta.

AGENDA INFORMATIVA

BALONCESTO

- NBA: Boston Celtics-Detroit Pistons (01.00), Utah Jazz-Dallas Mavericks (03.00), Denver Nuggets-Houston Rockets (03.30) y Los Angeles Clippers-Memphis Grizzlies (04.30).

- Euroliga. Última hora de los partidos de la 16ª jornada Olympiacos-Valencia Basket, Emporio Armani Milan-Real Madrid y París-Barça.

- Liga de Campeones. Última hora de los partidos de la 7ª jornada Bnei Herzliya-La Laguna Tenerife y Dreamland Gran Canaria-Benfica.

FÚTBOL

- Asamblea General de la RFEF (12.00). (FOTO)

- LaLiga EA Sports. 16ª jornada (FOTO): Rayo Vallecano-Betis (21.00).

- LaLiga Hypermotion. 18ª jornada: Castellón-Mirandés (20.30).

- Copa del Rey. 1/16 final. Previas de los partidos del martes: Eibar (2ª)-Elche (1ª), Deportivo (2ª)-Mallorca (1ª), Guadalajara (1ª RFEF)-Barcelona (1ª), Eldense (1ª RFEF)-Real Sociedad (1ª) y Sporting (2ª)-Valencia (1ª).

- Barcelona. Entrenamiento en la ciudad deportiva a las 11.00 (primer cuarto de hora abierto) y rueda de prensa de Hansi Flick a las 13.00. (FOTO) (VÍDEO)

- Copa Árabe, en Catar. Semifinales: Marruecos-Emiratos Árabes Unidos (15.30) y Arabia Saudí-Jordania (18.30).

- Inglaterra. 16ª jornada: Manchester United-Bournemouth (21.00).

- Italia. 15ª jornada: Roma-Como (20.45).

- Portugal. 14ª jornada: Santa Clara-Oporto (19.45).

POLIDEPORTIVO

- Resúmenes del año: Fútbol internacional. "La hegemonía de Luis Enrique y Filipe Luis" (Recursos de archivo en www.lafototeca.com cód 23048787 y otros). Obituario 2025. (Recursos de archivo en www.lafototeca.com cód 2134224, 10796296, 4973570, 10693275).

