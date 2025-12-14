Doctor Aldo, preparador físico de Topuria: "Ilia aún no ha llegado a su techo"

Madrid, 14 dic (EFE).- El doctor Aldo, preparador físico y nutricionista del peleador hispano georgiano Ilia Topuria, ha señalado a EFE que el luchador "aún no ha llegado a su techo" y que a su vuelta "nos hará disfrutar como nos tiene acostumbrados".

"Ilia siempre está bien y siempre está activo. Brillará el día que corresponda, como nos tiene acostumbrados. Siempre mejora, yo no he visto su techo aún y nos hará disfrutar", dijo Aldo en el evento de artes marciales mixtas (MMA) de The Way of Warrior (WOW FC) celebrado en Madrid.

El preparador también habló del futuro de Aleksandre Topuria, hermano de Ilia y peleador de la UFC: "Aleksandre, para mí, ya es campeón, pero habrá que pasar el proceso de los próximos combates. Aleksandre entrena a las mil maravillas y técnicamente es un deportista perfecto, va a ser increible lo que nos queda por ver".

Sobre la nueva inversión del futbolista portugués Cristiano Ronaldo en WOW FC, el doctor Aldo puso de relieve la gran alegría que ha supuesto para el equipo Topuria. "Cristiano es una de las imágenes de la empresa y del deporte, así que es una alegría que esté vinculado a nuestro país y es un subidón para las MMA. La puesta en escena de WOW es algo espectacular a todos los niveles, veo a la promotora al máximo nivel. Hoy WOW se va a poder ver en 170 países", declaró Aldo.

El entrenador de boxeo de los hermanos Topuria, Javi Climent, también tuvo tiempo para hablar con EFE y analizar el futuro del doble campeón del mundo: "No nos importa quien sea (acerca de la pelea del título interino de la UFC entre Justin Gaethje y Paddy Pimblett). Nosotros somos el número uno y son ellos los que quieren pelear con Ilia, así que veremos quién es el que toca. La amenaza somos nosotros, nos prepararemos para el que venga", destacó Climent. EFE