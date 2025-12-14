Dani Calvo: "No hemos estado a la altura del escudo y de la afición"

Sevilla, 14 dic (EFE).- El central del Real Oviedo Dani Calvo afirmó tras la goleada encajada frente al Sevilla (4-0) que en el Ramón Sánchez-Pizjuán su equipo no estuvo "a la altura del escudo y de la afición" del club azul.

“Hay que corregir muchas cosas, no hablo sólo de cosas tácticas. Es una derrota dura y, conociendo la ambición de la afición, les pedimos perdón", declaró a Movistar+ el defensa aragonés del Real Oviedo.

Calvo, quien entró al campo tras el descanso en sustitución del lateral derecho Lucas Ahijado, recalcó sobre la derrota y la imagen dada por su equipo en Sevilla que "es un tópico", pero "hay que corregir la falta de intensidad".

"El próximo partido ante el Celta (el sábado día 20) es una final para nosotros, debido a la distancia que ya hay con respecto a los equipos de arriba", manifestó el central del conjunto oviedista, penúltimo de LaLiga EA Sports con 10 puntos, a cinco de los puestos de permanencia. EFE

lhg/cc/ism