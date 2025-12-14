1-1. Un gol del Ceuta a un minuto del final impide a Las Palmas asaltar el segundo puesto

Rafael Peña

Ceuta, 14 dic (EFE).- Un gol del lateral Matos ha permitido este domingo a la AD Ceuta salvar un empate frente a la Unión Deportiva Las Palmas e impedir que los canarios, con esos tres puntos que tenían, pudieran saltar a la segunda posición de la clasificación.

El partido se disputó después de que la RFEF desestimara la petición del conjunto grancanario de aplazarlo por haber llegado a la ciudad sólo con cuatro horas de antelación, lo que el Juez Único consideró que no era causa de fuerza mayor para posponer el compromiso.

Los equipos encaraban el partido con la necesidad de conseguir los puntos en juego para mantener su carrera en la zona privilegiada de la clasificación. Las Palmas comenzaba la jornada en la cuarta posición con 30 puntos -a cinco del líder Racing de Santander- mientras que los ceutíes lo hacían en la séptima plaza con cinco puntos menos, pero con una racha de tres jornadas sin perder.

El Ceuta repetía la misma alineación del domingo anterior en Granada, mientras que Las Palmas jugaba Caro en la portería en lugar del sancionado Horkas así como entraban en la titularidad Jesé y Viti por Pejiño y Lukovic.

El encuentro arrancó con una gran ocasión para los locales ya que a los treinta y siete segundos, en el primer ataque, Marcos remataba a la media vuelta y Marvin salvaba bajo los palos. Las Palmas apostó por una presión muy alta para dificultar la salida del balón de los locales, lo que les permitió controlar más el juego.

Los visitantes ponían el dominio y el Ceuta las mejores oportunidades ya que los canarios no sumaron su primera opción hasta los veintiún minutos con un cabezazo de Loiodice a la salida de un saque de esquina que desvió el cancerbero ceutí.

A los veintisiete minutos un grave error del portero Caro que no aprovechan Cristian ni Rubén Díez y cinco después Matos culminó un ataque local con un disparo que se marchó rozando el palo.

El partido cerró la primera parte sin nuevos sustos en ninguna de las áreas, aunque con mayores visos de peligrosidad por el conjunto visitante, manteniéndose el cero a cero inicial.

En el segundo periodo no cambió la decoración ya que Las Palmas salió dispuesta a abrir el marcador y lo consiguió en su primer remate entre los tres palos con un disparo cruzado de Enrique Clemente que sorprendió a Guille Vallejo. El gol sentó como un jarro de agua fría en el bando local, lo que motivó que José Juan Romero diera entrada a Youness y Anuar para recuperar el pulso.

El Ceuta abrió líneas y logró encerrar en su parte a los insulares, aunque con escasa claridad ofensiva. La opción más clara llegó a nueve minutos del final con una vaselina de Koné que se marchó por encima del larguero.

Los ceutíes atacaron con más corazón que cabeza mientras que los canarios se defendieron con orden pero a falta de un minuto para el final el lateral Matos, incorporado al ataque, recogía un balón suelto dentro del área para cruzar el balón y establecer el empate.

- Ficha técnica:

1 - AD Ceuta: Guille Vallejo; Matos, Aisar (Salvi Sánchez, min. 87), Carlos Hernández, Diego González; Bodiger (Youness, min. 61), Rubén Díez (Ortuño, min. 87), Cristian (Anuar, min. 61); Aisar, Konrad (Kuki Zalazar, min. 73) y Marcos Fernández.

1 – UD Las Palmas: Caro; Marvin, Sergio Barcia, Mika Mármol, Enrique Clemente; Loiodice (Cedeño, min. 79), Amatucci, Manu Fuster (Cristian, min. 79), Viti (Álex Suárez, min. 79); Jonathan Viera (Iván Gil, min. 68) y Jesé (Lukovic, min. 55).

Goles: 0-1. Minuto 51. Enrique Clemente. 1-1. Minuto 89. Matos.

Árbitro: Sergiu Muresan Muresan (Comité Valenciano). Enseñó cartulinas amarillas a los ceutíes Cristian (m. 27) y Marcos (m. 86) así como a los canarios Marvin (m. 75) y Caro (m. 80). Expulsó, con la roja directa, al entrenador local José Juan Romero (m. 91).

Incidencias: Partido correspondiente a la décimo octava jornada de LaLiga Hypermotion disputado en el estadio Alfonso Murube ante la asistencia de 4.928 espectadores. EFE