Doce horas de homenaje en Plasencia para despedir a Robe Iniesta

Plasencia, 13 dic (EFE).- La ciudad de Plasencia ha organizado un homenaje al músico Roberto Iniesta, fallecido el pasado miércoles, que se celebrará este domingo durante doce horas en el Palacio de Congresos, al que desde ahora dará nombre el mítico compositor y vocalista de la banda de rock Extremoduro.

Según la información facilitada por la organización, el acto comenzará a las 10:00 horas y se prolongará hasta las 22:00 horas.

Durante toda la jornada se dispondrá de varios libros de condolencias para que las personas asistentes puedan dejar unas breves palabras de despedida.

La organización ha solicitado que los mensajes "sean concisos" para facilitar que todos los asistentes puedan despedirse, así como "paciencia y comprensión para respetar estos días difíciles para la familia, el equipo y los amigos del músico".

En materia de tráfico y accesos, desde este sábado a las 15:00 horas permanece cortada al tráfico la calle Luis Vélez de Guevara, en el entorno del Palacio de Congresos.

Mañana domingo, a partir de las 8:00 horas, se establecerán nuevos cortes de tráfico -excepto para el acceso a garajes- en las calles Cueva de la Serrana, Fuente de la Serrana y Serrana de la Vera.

La recepción del público y el estacionamiento se organizarán principalmente en el recinto ferial 'El Berrocal', habilitado para autobuses y turismos.

Los autobuses accederán por la avenida de Salamanca, Hostal Real, Travesía de Salamanca y José Espronceda, mientras que los vehículos particulares podrán acceder también por la avenida Roberto Iniesta.

En caso de que el recinto ferial complete su ocupación, se habilitarán estacionamientos alternativos en la zona de la Ciudad Deportiva y en la avenida de Portugal.

La organización ha agradecido las numerosas muestras de cariño y apoyo recibidas desde distintos puntos del mundo con motivo del fallecimiento del músico. EFE

EFE

