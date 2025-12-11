Espana agencias

Montero dice que no conocía Servinabar, se desmarca del expresidente de la SEPI y no teme lo que pueda decir Leire Díez

La vicepresidenta primera asegura que toda la información sobre la investigación judicial la obtuvo de la prensa, niega vínculos con los implicados, enfatiza la transparencia del Ejecutivo y expresa que el Gobierno continuará colaborando plenamente con la justicia

Guardar

María Jesús Montero, al ser preguntada por el caso que implica a la firma navarra Servinabar y a diversos ex altos cargos estatales, insistió en que su conocimiento sobre la investigación procede únicamente de las noticias periodísticas, mientras subrayó que ni ella ni su equipo recibieron notificación formal ni personal sobre la sociedad ni sobre los implicados antes de la repercusión mediática. Según detalló el medio facilitado, Montero enfatizó que la información que maneja es la que aparece en la cobertura de prensa y descartó cualquier relación, directa o indirecta, entre su persona, sus colaboradores y los hechos objeto del proceso judicial.

En su comparecencia pública, la vicepresidenta distinguió la incomodidad interna en el Ejecutivo generada por la aparición de antiguos colaboradores asociados al denominado ‘caso Koldo’, concretamente relacionados con posibles conductas irregulares vinculadas a Servinabar. No obstante, aseguró que este episodio no ha generado alteraciones en la estabilidad gubernamental ni ha afectado el funcionamiento del gabinete, de acuerdo con la información publicada por el medio original.

Durante la instrucción, que coincide con la etapa de detención de Vicente Fernández —expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI)—, de la ex militante socialista Leire Díez y de Antxon Alonso, socio de Santos Cerdán, propietario de Servinabar, Montero defendió tanto la actuación propia como la de los órganos institucionales del Gobierno. La vicepresidenta señaló, según consignó la fuente facilitada, que la transparencia y la colaboración son principios prioritarios en la respuesta del Ejecutivo ante las investigaciones de la justicia. Subrayó que el Gobierno cumple con rigor las solicitudes informativas de los tribunales y promueve la entrega diligente de documentos oficiales requeridos, una dinámica de respuesta inmediata a requerimientos judiciales en todos los organismos implicados.

A propósito de su vínculo con Vicente Fernández, Montero aseguró que no ha mantenido contacto con él durante los últimos seis años y negó la existencia de lazos laborales, personales o sociales posteriores a esa fecha. "No tengo ni idea de lo que estaba haciendo este señor", respondió la vicepresidenta, de acuerdo con el medio consultado, al referirse al papel de Fernández en la empresa investigada. Montero reiteró que cualquier dato referente al caso le resulta desconocido salvo la información que ofrecen los medios y no ha manejado otras fuentes de información sobre la investigación.

La elección de Fernández como presidente de la SEPI, explicó Montero, respondió a criterios administrativos como su experiencia previa en la Junta de Andalucía como interventor general y su condición de letrado, estimando que estos antecedentes bastaban para asumir la dirección de la entidad pública industrial, reportó el medio originalmente consultado.

Respecto a Servinabar, empresa propiedad de Santos Cerdán e identificada por el propio medio como uno de los principales focos de la investigación judicial, la vicepresidenta describió la compañía como una entidad de dimensión reducida según los datos divulgados, y reiteró que desconoce tanto el alcance de sus operaciones como la naturaleza específica de las actividades bajo examen judicial. Montero remarcó, una vez más, su desconocimiento institucional y profesional de la sociedad navarra, entre otras razones porque ni ella ni sus equipos habían recibido ningún tipo de comunicación no publicada previamente.

Al abordar la situación de Leire Díez, detenida en el marco del proceso, la vicepresidenta negó que el Gobierno muestre preocupación ante las posibles declaraciones de la ex militante socialista, reafirmando que no disponen de información adicional a la aportada mediante informaciones periodísticas. "No tenemos más información que la que ustedes publican", citó el medio de referencia, dejando constancia de ese punto.

El impacto social y político de la investigación también fue abordado por Montero, según publicó el medio analizado. Consideró que la presencia de antiguos colaboradores cercanos a altos cargos públicos en procesos legales por sospechas de corrupción constituye una situación dolorosa tanto desde el plano personal como institucional. Rechazó cualquier conducta que contravenga los principios legales y éticos que rigen al actual Ejecutivo y reafirmó la prioridad de cumplir de forma estricta con las normas y la legalidad.

Montero cerró su intervención enfatizando la continuidad del Gobierno en materia de transparencia y cooperación judicial, resaltando que la administración central responde a todas las solicitudes de los jueces sin demoras. El medio facilitado citó su compromiso de mantener la colaboración para contribuir al esclarecimiento de los hechos en investigación en el caso conocido como ‘caso Koldo’, señalando como objetivo que tanto la instrucción como las actuaciones judiciales se desarrollen conforme a los procedimientos establecidos por las autoridades competentes.

Temas Relacionados

Caso KoldoMaría Jesús MonteroServinabarVicente FernándezSociedad Estatal de Participaciones IndustrialesLeire DíezAntxon AlonsoGobierno de EspañaNavarraJunta de AndalucíaEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Alegría (PSOE) sobre el registro de Forestalia por la UCO: "Es el momento de que la justicia actúe"

La portavoz del Ejecutivo español solicitó total claridad y colaboración en la investigación judicial vinculada a Forestalia, insistiendo en que las instituciones deben seguir su curso tras los arrestos relacionados y pedir máxima transparencia a todas las partes implicadas

Alegría (PSOE) sobre el registro

La UCO registra la sede de Forestalia en Zaragoza por la 'trama Leire' durante seis horas

Agentes de la Guardia Civil llevaron a cabo un operativo en el centro de Zaragoza, en el marco de diligencias coordinadas desde la Audiencia Nacional por presuntos contratos públicos irregulares vinculados a empresas investigadas a nivel nacional

La UCO registra la sede

El CIS ultima su primera encuesta tras la encarcelación de Ábalos, los casos de acoso en el PSOE y la condena al fiscal

La inminente publicación del barómetro nacional de diciembre, tras semanas dominadas por escándalos y tensiones partidistas, genera expectación en los círculos políticos y sociales ante las posibles variaciones en la percepción ciudadana y la intención de voto

El CIS ultima su primera

Absuelto el guardia civil juzgado en Orense por el 'Crimen del Lago'

La Audiencia Provincial de Ourense resolvió dejar sin efecto las pruebas clave contra el agente, al considerar nulas las escuchas e insuficientes los indicios independientes, lo que genera incertidumbre jurídica y deja abierta la puerta a una apelación

Infobae

Susana Díaz cree que el PSOE debe "pedir perdón" por "comportamientos bochornosos" que llevan a un "callejón sin salida"

La expresidenta andaluza advierte que los escándalos de presunta corrupción y acoso sexual en altos cargos socialistas han generado un clima de desánimo y pérdida de credibilidad, exigiendo una respuesta ética y política inmediata de la dirección del partido

Susana Díaz cree que el
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PNV exige al Gobierno

El PNV exige al Gobierno terminar ya con los “escándalos” o convocar elecciones: “Así no se puede aguantar año y medio”

El juez deja en libertad provisional con medidas cautelares a los tres detenidos en el caso de blanqueo de capitales de Plus Ultra

Golpe a los Trinitarios con más de 300 agentes desplegados y caída de uno de sus líderes: hay 19 detenidos por intentos de asesinatos o tráfico de drogas

Toni González, alcalde socialista de Almussafes (Valencia) acusado de acoso sexual, dimite de sus cargos orgánicos y abandona la militancia en el partido, pero conserva la alcaldía

Zapatero niega su relación con el rescate de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra, vinculada con empresarios venezolanos ahora detenidos

ECONOMÍA

Triplex de la Once: jugada

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

Precio de la luz en España del 14 de diciembre: las horas más baratas y las más caras del domingo

Estos son los números ganadores del Sorteo 3 de Super Once del 13 diciembre

Un año de la muerte de Isak Andic, el fundador de Mango: la investigación sigue abierta con su hijo como principal sospechoso

La SEPI y el Gobierno vasco toman el control de Talgo, que regresará al País Vasco con un plan de rescate aprobado

DEPORTES

El cambio climático también afecta

El cambio climático también afecta al deporte: “Es un riesgo que los grandes eventos se realicen en verano si no se hace un proceso de aclimatación previo”

Rafa Nadal pasa por quirófano: “Es un problema que venía arrastrando desde años, pero espero estar bien pronto”

Garbiñe Muguruza y la “batalla de los sexos” en el tenis: “Un júnior me habría ganado siendo yo número 1”

El atleta español Mo Katir rompe su silencio tras la sanción por dopaje: “Entreno cada día y mi objetivo es claro: Los Ángeles”

Los ultras polacos del Jagiellonia Białystok tienden una emboscada a dos autobuses con aficionados del Rayo y dejan diez personas heridas