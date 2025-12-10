Espana agencias

Sumar acota a caso "particular" la detención de Leire Díez y recalca que su límite es la financiación irregular del PSOE

El portavoz parlamentario de IU y diputado de Sumar, Enrique Santiago, ha acotado a un ámbito particular la detención este miércoles de la exmilitante del PSOE Leire Díez. No obstante, ha advertido que el límite para su formación es que se "cruce la línea" de una hipotética financiación irregular de un partido.

En declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso, Santiago ha lamentado que "cada día" se están conociendo casos de corrupción, aunque ha lanzado que de momento son "bastante más" los que afectan a PP y Vox".

"Desgraciadamente hay problemas de corrupción. Nosotros hemos dicho claramente cómo analizamos este problema. Todo lo que atañe a personas particulares es de particulares. En el momento que se cruce la línea y lo que aparezca es financiación a un partido, eso ya es otros términos, por supuesto", ha zanjado Santiago.

