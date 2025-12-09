El Bundesbank alemán dice que la IA "no sustituye el conocimiento experto"

Fráncfort (Alemania), 9 dic (EFECOM).- El presidente del Bundesbank, el banco central de Alemania, Joachim Nagel, considera que la inteligencia artificial "no sustituye el conocimiento experto".

Nagel dijo este martes en una conferencia sobre inteligencia artificial organizada por el Bundesbank que el uso de la inteligencia artificial tiene "implicaciones para los mercados laborales y la transmisión de la política monetaria".

Los bancos centrales han comenzado a usar la inteligencia artificial antes que otros sectores.

El Bundesbank utiliza la inteligencia artificial, por ejemplo, para procesar grandes cantidades de datos de inflación, tipos de interés, gastos fiscales, salarios y volúmenes de comercio.

"Nuestra experiencia muestra que "el aprendizaje automático no es siempre superior al tradicional", según el presidente del Bundesbank.

Nagel advierte de que hay que actuar con prudencia y actualizar continuamente la evaluación del impacto de la inteligencia artificial.

Para poder comparar el uso de la inteligencia artificial en otros países, el Bundesbank trabaja con la Banca d'Italia, el banco central de Italia, y el Banco de España con el fin de armonizar las preguntas en las encuestas a empresas. EFECOM