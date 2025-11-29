Espana agencias

Illa ve el resultado de la opa del BBVA al Sabadell como "un mensaje a favor de una España plural"

Guardar

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmado que el resultado de la opa del BBVA al Banco Sabadell es "un mensaje a favor de una España plural y diversa" porque, dice, el Sabadell es una entidad relevante que no tiene el centro de decisión en Madrid y que articula modelo de negocio en Catalunya, Galicia o el Levante.

Así lo ha dicho en una entrevista para el 'Diari de Sabadell' recogida por Europa Press este sábado, en la que ha explicado que se reunió con "dos personas muy relevantes del ámbito económico y con tres empresarios" que, según él, expusieron que en momentos de dificultad solo el Sabadell les había ofrecido financiación y que esto era porque el banco ha nacido en Catalunya y ha impulsado un modelo propio pensando en las pymes.

"No lo digo en detrimento de nadie y lo digo con voluntad de mantener una buena relación con el BBVA, que también tiene una presencia importante en Catalunya", ha matizado.

INFRAESTRUCTURAS

Preguntado por el proyecto de la ronda Norte, la carretera B-40, ha defendido que se han iniciado los estudios informativos, ambientales y paisajísticos y ha destacado que hay un "consenso muy amplio" con el territorio y 200 millones de euros del Estado para ejecutar la inversión por lo que, ha afirmado, el horizonte es que las obras se inicien en el 2028.

Sobre la compra por parte de la Generalitat de 1.064 viviendas de Immocaixa, ha detallado que se ha adquirido una decena de pisos en Sabadell: "Hemos evitado que los pisos hayan pasado a manos de fondos de inversión y que el alquiler se haya duplicado o triplicado para un millar de familias", ha dicho.

ENCUESTA CEO

Preguntado por la última encuesta del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO), ha dicho que muestra que "el Govern tiene capacidad de mejora", pero que va por el camino correcto.

Sobre el auge de formaciones como Aliança Catalana ha asegurado que "el extremismo no tiene recorrido en Catalunya" y que la sociedad catalana es inclusiva, abierta, integradora y acogedora, aunque ha dicho que hay cuestiones que se deben abordar y resolver.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La UE pacta nuevas medidas para combatir el fraude en los pagos en línea

Infobae

CC pide al Gobierno restablecer el convenio para reconocer el carné de conducir venezolano

CC pide al Gobierno restablecer

Casi la mitad de las hipotecas que se solicitan en España son para una segunda vivienda

Infobae

Un rayo obliga a suspender el torneo de Australia, con Sebas García de líder provisional

Infobae

El PP asegura que Junts tiene que "decidir hasta dónde llega su ruptura" con Sánchez: "Nosotros estamos expectantes"

El PP asegura que Junts
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ábalos es una bomba: el

Ábalos es una bomba: el diputado preso puede volar el Gobierno que él mismo levantó a cambio de su libertad

Juanfran Pérez Llorca, el ascenso fulgurante del “alcalde del pueblo” que llega a la cima institucional de la Comunidad Valenciana

Ayuso privatiza la unidad del dolor del principal hospital público de Vallecas, que atiende a 320.000 madrileños

España participará como interlocutora en las conversaciones entre Colombia y el grupo criminal Clan del Golfo

Airbus detecta un fallo en algunos de sus aviones A320neo por radiación solar y avisa a las aerolíneas que lo usan: Iberia, Lufthansa, Air France...

ECONOMÍA

Triplex de la Once: jugada

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 5

El empleo en España se dispara en la última década: el paro se reduce a la mitad, pero la falta de talento afecta ya al 76% de las empresas

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

David Gonzalo, matemático: “La probabilidad de ganar algo en la Lotería de Navidad es del 15,3%”

DEPORTES

Cata Coll sostiene a España

Cata Coll sostiene a España en el empate a cero ante Alemania en la ida de la final de la Liga de Naciones: el título se decidirá en el Metropolitano

Edna Imade: de llegar en patera cuando era solo una recién nacida a la convocatoria con la selección española

Giménez rescata al Atlético de Madrid con un cabezazo en el último suspiro ante el Inter de Milán

Xabi Alonso consigue ganar y “romper la dinámica” en la que estaba sumido el Real Madrid, pero no se quita la diana de la espalda

El portero argentino del Atlético de Madrid, Juan Musso, salda sus cuentas pendientes con el Inter tras la victoria en Champions