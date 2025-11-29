Illa ve el resultado de la opa del BBVA al Sabadell como "un mensaje a favor de una España plural"

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmado que el resultado de la opa del BBVA al Banco Sabadell es "un mensaje a favor de una España plural y diversa" porque, dice, el Sabadell es una entidad relevante que no tiene el centro de decisión en Madrid y que articula modelo de negocio en Catalunya, Galicia o el Levante.

Así lo ha dicho en una entrevista para el 'Diari de Sabadell' recogida por Europa Press este sábado, en la que ha explicado que se reunió con "dos personas muy relevantes del ámbito económico y con tres empresarios" que, según él, expusieron que en momentos de dificultad solo el Sabadell les había ofrecido financiación y que esto era porque el banco ha nacido en Catalunya y ha impulsado un modelo propio pensando en las pymes.

"No lo digo en detrimento de nadie y lo digo con voluntad de mantener una buena relación con el BBVA, que también tiene una presencia importante en Catalunya", ha matizado.

INFRAESTRUCTURAS

Preguntado por el proyecto de la ronda Norte, la carretera B-40, ha defendido que se han iniciado los estudios informativos, ambientales y paisajísticos y ha destacado que hay un "consenso muy amplio" con el territorio y 200 millones de euros del Estado para ejecutar la inversión por lo que, ha afirmado, el horizonte es que las obras se inicien en el 2028.

Sobre la compra por parte de la Generalitat de 1.064 viviendas de Immocaixa, ha detallado que se ha adquirido una decena de pisos en Sabadell: "Hemos evitado que los pisos hayan pasado a manos de fondos de inversión y que el alquiler se haya duplicado o triplicado para un millar de familias", ha dicho.

ENCUESTA CEO

Preguntado por la última encuesta del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO), ha dicho que muestra que "el Govern tiene capacidad de mejora", pero que va por el camino correcto.

Sobre el auge de formaciones como Aliança Catalana ha asegurado que "el extremismo no tiene recorrido en Catalunya" y que la sociedad catalana es inclusiva, abierta, integradora y acogedora, aunque ha dicho que hay cuestiones que se deben abordar y resolver.