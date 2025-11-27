Prisión para el acusado de atacar con un cuchillo a un conductor de autobús en Córdoba

La Policía Nacional ha detenido en Córdoba a la persona responsable del grave incidente ocurrido en un autobús urbano el día 22 de noviembre cuando circulaba por la calle Campo Madre de Dios de esta ciudad. Además, se ha decretado su ingreso en prisión.

Según ha informado el Cuerpo Nacional de Policía, sobre las 20,00 horas, el autor de los hechos se aproximó violentamente a la ventanilla del conductor, en la parada Camino de la Barca, golpeando con un casco de moto el cristal de la ventanilla, intentando agredirle.

Ante la intensidad del ataque, el conductor cerró la ventanilla y, tras trasladarse hasta la siguiente parada, el agresor accedió bruscamente al vehículo empuñando un cuchillo de grandes dimensiones, lo que causó gran alarma entre los pasajeros.

Una vez dentro, el hombre intentó apuñalar al conductor utilizando el arma blanca que portaba, introduciéndolo por la mampara protectora mientras profería amenazas. La rápida reacción del propio conductor permitió arrebatar el arma al agresor, quien huyó a pie.

Inmediatamente se personó un indicativo policial en el lugar de los hechos, observando como efectivamente en el suelo del autobús había un cuchillo con restos de sangre en su empuñadora.

Desde ese momento se inició una investigación policial y gracias a la colaboración de Aucorsa y la celeridad en las gestiones llevadas a cabo por los agentes de la Policía Nacional, identificaron al presunto autor de la agresión del conductor del autobús, quien fue detenido y puesto a disposición judicial este miércoles por la tarde, decretándose su ingreso en prisión.