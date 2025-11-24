Espana agencias

IU, tras la dimisión del fiscal general: "Es una señal clara de que van contra el Gobierno y contra la democracia"

El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha avisado tras la dimisión este lunes del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que hay "un golpe institucional encima de la mesa", y que la sentencia "casi prevaricadora" del Tribunal Supremo le parece "una señal clara" de que hay operaciones en marcha contra el Gobierno y la democracia.

Así lo ha asegurado el también candidato de Por Andalucía a presidir el Gobierno andaluz, afirmando que "la falta institucional" que a su parecer ha tenido el Supremo con una comunicación de sentencia sin la elaboración de la misma es "una falta de respeto" que "quiebra la lealtad de institucionales".

"Hay una ruptura de institucionalidad, hay un golpe institucional encima de la mesa de una sentencia casi prevaricadora. Y presumo que el desprestigio de la justicia se construye así, con fórmulas y juicios que tenían ya la sentencia tomada antes de que se celebrara el mismo", ha sostenido Maíllo, añadiendo que "los discursos formalistas" en sentencias de este tipo "no caben".

En su opinión, "es una vergüenza" el juicio al fiscal general y la forma en la que se ha comunicado la sentencia, sin que se haya dado a conocer su fundamento jurídico. "Es una señal clara de que aquí hay operadores que van contra el gobierno y que van contra la democracia", ha proseguido en su explicación.

Maíllo ha condenado que haya "jueces que se dedican a hacer política" y que estén operando en el "el que pueda hacer, que haga" del expresidente del Gobierno José María Aznar. Acto seguido, ha enmarcado la sentencia al fiscal general en una interpretación realizada para "conseguir un objetivo de carácter político", que es su dimisión.

"EL DAÑO YA ESTÁ HECHO"

Para el líder de IU, es imprescindible que se conozcan los fundamentos jurídicos y de derecho de la sentencia, aunque ha augurado que "ahora mismo no los hay" y que habrá que esperar a que "los redacten".

"Lo que sí es cierto es que (hay) una voluntad política en el resultado que inhabilite al fiscal general de facto", ha analizado, apuntando a que lamentablemente "el daño ya está hecho" y que probablemente habrá que esperar a que se diluya "ese suflé comunicativo" y de atención en la opinión pública para conocer la argumentación de la sentencia.

Las declaraciones de Maíllo tienen lugar después de que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, haya presentado este lunes su renuncia al Gobierno, una vez que el pasado 20 de noviembre fuera condenado por el Tribunal Supremo (TS) a dos años de inhabilitación para el cargo por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

"El profundo respeto a las resoluciones judiciales y la voluntad --siempre presente en mi mandato-- de proteger a la Fiscalía española y a sus fiscales determinan mi decisión de que, sin esperar siquiera a conocer la motivación de la sentencia, presente mi renuncia como fiscal general", dice en una carta remitida al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, recogida por Europa Press.

