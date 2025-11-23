Espana agencias

El Supremo estudiará el jueves la petición de las acusaciones populares de enviar a Ábalos y a Koldo a prisión

Guardar

El magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha citado al exministro José Luis Ábalos y al exasesor Koldo García a comparecer el jueves para decidir si les envía a prisión, como piden las acusaciones populares lideradas por el PP, de cara al juicio que se celebrará en contra de ambos por presuntas irregularidades en los contratos de mascarillas adjudicados por Transportes durante la pandemia.

El instructor ha fijado la vista de Ábalos a las 10.00 horas, mientras que la de Koldo está programada para una hora después, a las 11.00. Ambos deberán acudir ante el alto tribunal acompañados de sus respectivos abogados.

Puente ha acordado citarles después de que la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares pidieran en sus respectivos escritos de acusación que se celebrara una vista para revisar las medidas cautelares que tienen vigentes Ábalos y Koldo, es decir, retirada del pasaporte, prohibición de salida del país y comparecencias quincenales en sede judicial.

Las acusaciones populares ya adelantaron en su escrito que reclamarán el ingreso en prisión provisional de ambos de cara al juicio, al considerar que "existen indicios racionales de criminalidad" y una "elevada petición de pena".

En concreto, la Fiscalía reclama 24 años de prisión para Ábalos y 19 años y medio para Koldo por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación y uso de información privilegiada. El Ministerio Público también pide que se les condene a pagar una multa de unos 3,9 millones de euros.

Por su parte, las acusaciones populares solicitan penas de 30 años de prisión para Ábalos y Koldo. A ambos les atribuye los mismos delitos que señala la Fiscalía y añade otros dos: prevaricación y falsedad en documento oficial.

LAS ACUSACIONES POPULARES VEN RIESGO DE FUGA

Así las cosas, dichas acusaciones inciden en que su petición para que ambos ingresen en prisión provisional es "idónea, necesaria y proporcionada" para "evitar el riesgo de fuga" de cara al juicio. La Fiscalía, aunque ha solicitado que se celebre la vista, no ha adelantado qué medidas cautelares reclamará para Ábalos y Koldo.

El magistrado ha explicado que, conforme a lo que establece el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, las acusaciones pueden "solicitar la adopción, modificación o suspensión de cualesquiera medidas privativas de libertad o restrictivas de derechos en los casos en que proceda".

Con todo, el instructor ha avisado de que solo puede modificar las medidas cautelares de Ábalos y Koldo "a petición de alguna de las acusaciones" y después de haber escuchado a las partes en la vista.

Cabe recordar que el empresario y presunto conseguidor del 'caso Koldo', Víctor de Aldama, también está procesado por su presunta participación en la trama de amaños de contratos de material sanitario durante la pandemia.

Tanto la Fiscalía como las acusaciones populares han pedido que se le condene a 7 años de prisión, al considerar que se le debe aplicar la atenuante de confesión por su "actitud colaboradora" para esclarecer los hechos y descubrir actuaciones presuntamente delictivas de Ábalos y Koldo. Para él, sin embargo, no han pedido la celebración de vista para revisar las medidas cautelares que tiene vigentes.

ÁBALOS Y KOLDO RECURRIERON SU PROCESAMIENTO

La vista del jueves tendrá lugar después de que la defensa de Ábalos, a cargo del exfiscal Carlos Bautista, presentara un recurso para reclamar al Supremo que corrigiese la decisión del magistrado de procesarle. Según insistió, él no ha cobrado comisión alguna por los contratos de mascarillas que adjudicó Transportes.

Asimismo, la defensa aseguró que el juez basó su decisión en las declaraciones que realizó De Aldama, "sin aportar ninguna prueba más que su palabra y tres hojas de fotocopias sacadas de los Presupuestos Generales del Estado del año 2021 marcadas manualmente en color rosa y en color verde".

Además, criticó que se cerrara la investigación del 'caso Koldo' relativa a los contratos de mascarillas sin darles acceso al material incautado que han reclamado y sin poder practicar más diligencias.

Al igual que Ábalos, la defensa de Koldo, a cargo de la letrada Leticia de la Hoz, recurrió la decisión del instructor de procesarle. Manifestó que ni participó en la compra de mascarillas ni tuvo relación contractual alguna con Soluciones de Gestión, la empresa en el epicentro de la presunta trama de corrupción.

En este sentido, pidió la "nulidad de las actuaciones", alegando que se están investigando "hechos distintos a los autorizados en el suplicatorio concedido por el Pleno del Congreso de los Diputados" para investigar a Ábalos.

Y reprochó que se le haya generado una "indefensión material" al privarle del derecho a solicitar nuevas diligencias, como la citación de Jésica Rodríguez, quien fuera pareja del exministro y estuviera contratada en dos empresas públicas por la supuesta intermediación suya y de Ábalos.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Nevenka, primera denunciante de acoso sexual en política, en una charla del Congreso contra la violencia machista

Nevenka, primera denunciante de acoso

El PP admite que tiene que "conectar" con los jóvenes en plena pujanza de Vox: "Tenemos que hacer mucho más"

El PP admite que tiene

La AN juzgará desde el lunes a Jordi Pujol por el enriquecimiento presuntamente ilícito de su familia

La AN juzgará desde el

De los Santos (PP) ve probable que el presidente se siente en un banquillo por corrupción: "La X se llama Pedro Sánchez"

De los Santos (PP) ve

El PP dice que Mazón se "equivocó" por no interrumpir su agenda el 29O y que será la jueza la que dirima si mintió

El PP dice que Mazón
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Moreno Bonilla se queda sin

Moreno Bonilla se queda sin su Día de la Bandera: no encuentra empresa que por 4.600 euros le organice los fastos de la segunda fecha más importante de Andalucía

El Puerto de Mallorca declara la guerra a los chicles que dejan los turistas y contrata una empresa capaz de limpiar 4.500 en seis horas

Lo que España se juega en Extremadura: PP, PSOE y Vox empiezan a pintar el nuevo mapa en la última batalla política del año

Rechazada la nacionalidad española como sefardí a una ciudadana venezolana: la Justicia concluye que sus antepasados no fueron expulsados en 1492

Reclaman una indemnización por un accidente de tráfico y su aseguradora lo recurre: la Justicia exime a Catalana Occidente de pagar al considerar insuficientes las pruebas

ECONOMÍA

Triplex de la Once: jugada

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 1

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

Las claves de la presidenta del BCE para una UE independiente económicamente: “El mundo no se detendrá para Europa”

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 5 de este 22 noviembre

DEPORTES

Unión FC, el equipo gestionado

Unión FC, el equipo gestionado por deportistas de élite: “Nos permite seguir vinculados a la competición desde otras áreas tras retirarnos”

Sonia Bermúdez anuncia las 25 convocadas para la final de la Nations League femenina: Edna Imade es la gran novedad

Andrés Iniesta tras el nacimiento del NSN Cycling Team: adiós a la presencia israelí y nuevo proyecto con acento español

Cuartos de Final de la Copa Davis entre España - República Checa, en directo: Granollers y Martínez sellan el pase de la Armada a semifinales

España necesita del dobles, pero certifica su pase a las semifinales de la Copa Davis tras vencer a República Checa