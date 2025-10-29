Aplazado el acto de conciliación del ministro Marlaska con el juez Peinado tras una incidencia en la notificación

El acto de conciliación que el juez Juan Carlos Peinado había reclamado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por acusaciones de prevaricación no ha llegado a celebrarse este miércoles debido a una incidencia en la notificación del señalamiento.

Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press esa suspensión y que el acto por la demanda de conciliación presentada por Peinado se ha pospuesto para el próximo 10 de diciembre.

El titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, a cargo de la investigación del 'caso Begoña Gómez', emprendió acciones legales para reclamar que se celebrara el acto de conciliación como paso previo, en caso de que Marlaska no se retracte, a presentar una querella por presuntos delitos de injurias y calumnias.

Fue el pasado 4 de julio cuando el ministro del Interior aseguró que Peinado llevaba a cabo una "investigación prospectiva ajena a los principios de un procedimiento penal" que quedaba "extramuros" y causaba indefensión a la esposa del presidente del Gobierno, algo que, según manifestó, no ha visto en 30 años ejerciendo como juez.

Marlaska reprochó que Peinado no investigase "hechos concretos y perfectamente definidos", en declaraciones a La Sexta, recogidas por Europa Press.

Al conocer la petición de Peinado, el ministro reaccionó señalando que no acudirá a la conciliación porque considera que "no tiene que retractarse de nada".

"Yo todo lo que digo lo suelo mantener y lo sigo manteniendo", afirmó Marlaska, para quien en una democracia "lo importante y lo relevante" es que cada uno pueda "analizar, reflexionar" sobre determinadas circunstancias que hacen referencia a los distintos poderes del Estado, "con respeto, pero con convicción, con seriedad y con la reflexión necesaria".

Cabe recordar que el ministro no está obligado a acudir personalmente al acto de conciliación, toda vez que en estos casos vale con que estén presentes sus abogados o procuradores.