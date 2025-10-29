Espana agencias

Aplazado el acto de conciliación del ministro Marlaska con el juez Peinado tras una incidencia en la notificación

Por Newsroom Infobae

Guardar

El acto de conciliación que el juez Juan Carlos Peinado había reclamado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por acusaciones de prevaricación no ha llegado a celebrarse este miércoles debido a una incidencia en la notificación del señalamiento.

Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press esa suspensión y que el acto por la demanda de conciliación presentada por Peinado se ha pospuesto para el próximo 10 de diciembre.

El titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, a cargo de la investigación del 'caso Begoña Gómez', emprendió acciones legales para reclamar que se celebrara el acto de conciliación como paso previo, en caso de que Marlaska no se retracte, a presentar una querella por presuntos delitos de injurias y calumnias.

Fue el pasado 4 de julio cuando el ministro del Interior aseguró que Peinado llevaba a cabo una "investigación prospectiva ajena a los principios de un procedimiento penal" que quedaba "extramuros" y causaba indefensión a la esposa del presidente del Gobierno, algo que, según manifestó, no ha visto en 30 años ejerciendo como juez.

Marlaska reprochó que Peinado no investigase "hechos concretos y perfectamente definidos", en declaraciones a La Sexta, recogidas por Europa Press.

Al conocer la petición de Peinado, el ministro reaccionó señalando que no acudirá a la conciliación porque considera que "no tiene que retractarse de nada".

"Yo todo lo que digo lo suelo mantener y lo sigo manteniendo", afirmó Marlaska, para quien en una democracia "lo importante y lo relevante" es que cada uno pueda "analizar, reflexionar" sobre determinadas circunstancias que hacen referencia a los distintos poderes del Estado, "con respeto, pero con convicción, con seriedad y con la reflexión necesaria".

Cabe recordar que el ministro no está obligado a acudir personalmente al acto de conciliación, toda vez que en estos casos vale con que estén presentes sus abogados o procuradores.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El exgerente y una trabajadora del PSOE dicen que los pagos a Organización iban a Koldo sin mayores comprobaciones

El exgerente y una trabajadora

El hombre acusado de violar a tres nietas de su pareja: "Estoy obsesionado con ella. Es una droga"

El hombre acusado de violar

Condenado a un año y medio de prisión un ganadero por provocar un incendio forestal en Las Regueras (Asturias)

Condenado a un año y

Condenado a un año y nueve meses el exprocurador del PSOE en Soria, Ángel Hernández, por amenazas a su expareja

Infobae

Pasa a disposición judicial el detenido por la muerte de su pareja de 19 años en Librilla (Murcia)

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Las tarjetas de crédito españolas

Las tarjetas de crédito españolas robadas catapultan su precio en el mercado negro de la dark web: “Es comparable a una entrada de cine”

El Betis presenta su propia antena de satélites: el club y GMV instalarán un importante sistema de seguimiento espacial en sus instalaciones

Una mujer y sus hijos tendrán que abandonar la vivienda que la Guardia Civil entregó a su padre por no tener el derecho de subrogación

Las víctimas de la DANA exigen a Mazón que no vaya al funeral y le retan: “Si hay foto, nos pondremos de espaldas”

Primer aniversario de la DANA de Valencia, en directo | Mazón no dimite y las víctimas le retan en el funeral: “Hubo cosas que debieron funcionar mejor”

ECONOMÍA

Super Once: estos son los

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 3 de este 29 octubre

Cuál es el precio de la luz en España para este 30 de octubre

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 2 de las 12:00

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 2

Qué es el ‘flex living’ del que hablan inmobiliarias: otra alternativa habitacional que gana terreno en Madrid

DEPORTES

El Barcelona empieza a parar

El Barcelona empieza a parar los pies a Lamine Yamal: iba a entrevistarle otro streamer

Sorpresa con la reacción del Real Madrid al desplante de Vinicius a Xabi Alonso: el club quiere renovarle

Jannik Sinner se resigna a acabar el año por detrás de Carlos Alcaraz y da por perdida la corona de número uno: “Me parece imposible”

El descabellado estadio que quiere construir Arabia para el Mundial 2034: está en lo alto de un rascacielos de 350 metros

Un expresidente del Barça carga contra el capitán del Real Madrid por lo ocurrido en el Clásico: “¿Quién coño es Carvajal? Ya está acabado”