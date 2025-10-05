Espana agencias

Colau y Coronas prevén llegar este domingo a Barcelona sobre las 22.50 horas desde Madrid

Por Newsroom Infobae

Guardar

La exalcaldesa de Barcelona Ada Colau y el regidor de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona Jordi Coronas prevén llegar este domingo por la noche al Aeropuerto de Barcelona sobre las 22.50 horas procedentes de Madrid.

Lo harán tras un vuelo Tel Aviv-Madrid, que se prevé que aterrice en Barajas sobre las 20.20 horas, han informado las dos formaciones en sendos comunicados.

Se espera que les reciban delegaciones de los Comuns y de ERC en el área de llegadas de la Terminal 1.

Por parte de los republicanos se prevé que les reciban el presidente del partido, Oriol Junqueras y la secretaria general, Elisenda Alamany.

Además, ERC ha informado de que el vicesecretario general de comunicación, Isaac Albert y el secretario de relaciones internacionales, Adrià Guevara acompañarán a la pareja de Coronas para recibirlo en Madrid y viajar con él a Barcelona.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Marlaska asegura que el Gobierno trata de evitar "cualquier sesgo de género" en materia de condecoraciones

Marlaska asegura que el Gobierno

Exteriores contacta con las familias de los 21 españoles de la Flotilla que llegarán hoy a España

Exteriores contacta con las familias

Marlaska ensalza a Vara como espejo en el que "todos nos gustaría mirarnos": "Era un grandísimo servidor público"

Marlaska ensalza a Vara como

Marlaska pide dejar actuar a la justicia en la investigación abierta tras el informe de la UCO sobre pagos a Ábalos

Marlaska pide dejar actuar a

Los representantes de Podemos en la flotilla se niegan a firmar su extradición y uno inicia una huelga de hambre

Los representantes de Podemos en
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Israel confirma la deportación de

Israel confirma la deportación de 28 activistas de la Global Sumud Flotilla procedentes de España, Portugal y Países Bajos

Un ciudadano senegalés que fue detenido y expulsado cuando acudió a la comisaría para renovar su solicitud de protección podrá volver a España

Dos dirigentes de la CUP que viajaban en la Flotilla seguirán retenidos en Israel: se niegan a firmar un documento donde tienen que reconocer que han entrado ilegalmente en el país

Procedente el despido de un trabajador de recogida de basura de Galicia que participó en la huelga de 2024 como miembro del comité

Bomberos, drones y voluntarios para encontrar a un joven de 22 años con espectro autista desaparecido en la sierra de Guadarrama, Madrid

ECONOMÍA

Recta final de la OPA:

Recta final de la OPA: BBVA dice que se hará con el 70% del Banco Sabadell, y este replica que no superará el 30%

Precio de la luz estará muy alta este 6 de octubre: estas serán las tarifas máximas y mínimas del día

Cómo una pareja perdió casi 150.000 euros frente a empresas de apuestas sin apostar ni una sola vez: “Simplemente te derrumbas”

Así es Pozuelo de Alarcón, el municipio más rico de España: contacto con la naturaleza, tranquilidad y centros educativos de primer nivel

¿Cuánto dura la baja por maternidad y paternidad tras un parto múltiple? Permisos ampliados y trámites para padres de gemelos, mellizos y trillizos

DEPORTES

Detienen al exjugador mexicano del

Detienen al exjugador mexicano del Deportivo de la Coruña Omar Bravo por abuso sexual infantil

El entrenador de Sinner habla sobre la derrota ante Alcaraz en el US Open: “Era mejor psicológica y físicamente”

El presidente de la UFC despeja las dudas sobre el próximo rival de Ilia Topuria

Un exjugador del Real Madrid se rinde ante Franco Mastatuono: “Tiene mucha más calidad que yo”

Iker Bravo, el jugador que dio la victoria a España en el partido ante Brasil durante el Mundial sub-20: pasó del FC Barcelona al Real Madrid y ahora triunfa en Italia