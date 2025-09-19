Espana agencias

Internamiento semiabierto para los dos menores acusados de agredir a una educadora social en un centro en Huelva

Por Newsroom Infobae

El Juzgado de Instrucción número 3 de Huelva, en funciones de guardia, ha acordado el internamiento en régimen semiabierto de los dos menores implicados en la agresión el pasado fin de semana a una educadora social en un centro de protección de menores de Huelva capital.

Así lo ha indicado a Europa Press el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que ha apuntado que esta decisión se ha tomado tras comparecer ambos el pasado domingo ante el Juzgado de Instrucción número 3, ya que el de Menores no se encuentra de guardia los fines de semana.

Además, y como medida cautelar, se les ha impuesto una orden de alejamiento respecto de la víctima de esta "brutal agresión" mientras "trabajaba sola en su turno de noche", según indicó el sindicato CCOO y a la que habrían dejado inconsciente con la denominada técnica del 'mataleón', que consiste en estrangular durante unos instantes y por la espalda a la persona.

Señaló el sindicato que tres menores de edad, de nacionalidad española, planearon coger sus móviles, "que estaban bajo llave en el despacho", y que uno de ellos habría agredido a la educadora.

La trabajadora pudo recobrar la consciencia y empezó a pedir auxilio, pero el joven volvió a dejarla inconsciente "mientras los otros dos eran observadores y cómplices de lo que estaba ocurriendo". Cuando los menores se marcharon de la casa, la educadora pudo ponerse en contacto con el director del centro y pasó la noche hospitalizada.

Por ello, tanto CCOO, UGT y CSIF lamentaron estos hechos y pidieron a la Junta de Andalucía "medidas de protección de carácter urgente e inmediato que protejan la integridad" de los educadores sociales.

