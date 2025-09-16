Espana agencias

La producción industrial en EE.UU. aumentó un 0,1 % en agosto

Por Newsroom Infobae

Washington, 16 sep (EFECOM).- La producción industrial (PI) de Estados Unidos aumentó un 0,1 %, un ligero aumento después de disminuir un 0,4 % en el mes de julio, según informó este martes la Reserva Federal (Fed).

A ritmo anual, la PI estadounidense ha crecido un 0,9 %, de acuerdo con los datos registrados desde agosto de 2024.

La producción manufacturera, que representa tres cuartas partes de la producción industrial total, avanzó un 0,2 % en agosto, después de haberse contraído un 0,1 % el mes anterior.

Dentro del sector, los vehículos de motor y sus piezas mostraron un fuerte repunte del 2,6%, mientras que el resto de los rubros manufactureros apenas crecieron un 0,1 %.

El sector de la minería y la extracción de energía aumentó un 0,9 %, mientras que la producción de servicios públicos cayó un 2 %, la mayor baja desde marzo.

La utilización de la capacidad industrial, que mide el porcentaje de recursos usados por las empresas y fábricas sobre la base de todas las plantas de producción disponibles en el país, se mantuvo estable en el 77,4% en agosto, una tasa que sigue 2,2 puntos porcentuales por debajo de su promedio histórico (1972–2024).

Estos datos apuntan, según medios especializados, que el sector manufacturero mantiene cierta resiliencia, pese a que la subida es muy moderada.

La producción estadounidense ha vivido, y vive, en los últimos meses, un periodo de cambios e incertidumbre tras la guerra comercial iniciada por el presidente de EE.UU., Donald Trump, que ha provocado una reducción del capital.

La situación comercial en el país aún necesita solucionar algunos de los puntos pendientes como la aplicación de los acuerdos alcanzados y su desarrollo en la economía interna, un eventual acuerdo con China que ponga fin a la tregua comercial en la que se encuentra ambos países y el fallo del Supremo. EFECOM

