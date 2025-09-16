Colonial coloca una emisión de 800 millones en bonos verdes

Barcelona, 16 sep (EFECOM).- La inmobiliaria Colonial ha colocado con éxito este martes una emisión de bonos verdes por importe de 800 millones y con vencimiento en 2031.

Según ha comunicado esta noche la socimi a la CNMV, la emisión se ha cerrado con un cupón del 3,125 % (equivalente a un yield del 3,33 %), aunque gracias a la estrategia de precobertura de la compañía, el tipo medio efectivo se sitúa en el 2,73 %, ha precisado la compañía.

La emisión ha registrado una demanda 2,2 veces superior al importe de la colocación y ha sido respaldada por inversores nacionales e internacionales de perfil institucional.

Con esta colocación, Colonial repagará un bono que vence en noviembre de 2025 y financiará inversiones ya realizadas en las áreas de ciencia e innovación, mientras que el resto de la cuantía aumentará la liquidez disponible.

De esta forma, Colonial cambia deuda a corto plazo por un nuevo vencimiento a seis años.

Colonial mantiene una liquidez equivalente a 2.359 millones y el 100 % de su deuda está cubierta o a tipo fijo. EFECOM