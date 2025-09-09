Espana agencias

Sánchez felicita al primer ministro de Noruega por su victoria y promete trabajar juntos "en defensa de la paz"

Por Newsroom Infobae

Guardar

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha felicitado al primer ministro de Noruega, el laborista Jonas Gahr Store, por la victoria de su partido en las elecciones parlamentarias celebradas este lunes en el país nórdico.

"Enhorabuena, querido Jonas Gahr Store, por tu victoria electoral", ha escrito Sánchez en un mensaje en la red social X, después de que el Partido Laborista se erigiera como la fuerza más votada en los comicios y se encamine a seguir en el poder con el apoyo de otros partidos de izquierda y ecologistas.

Sánchez ha prometido que ambos países seguirán "trabajando juntos en apoyo a la soberanía de Ucrania, en la transición energética europea y en la defensa de la paz y la democracia". Asimismo, ha emplazado al primer ministro noruego a seguir "estrechando los lazos que nos unen".

El presidente del Gobierno mantiene una estrecha relación con Store y ambos comparten posturas en cuestiones como el conflicto en Oriente Próximo. De hecho, Noruega fue uno de los países, junto a Irlanda, que procedió a reconocer el Estado palestino en mayo de 2024 cuando lo hizo España.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El Constitucional rechaza el recurso de amparo de la familia del joven rapero asesinado en Madrid

El Constitucional rechaza el recurso

Gamarra acusa a Sánchez de usar la política internacional para "tapar sus problemas de política nacional"

Gamarra acusa a Sánchez de

Comín también pide apartar a tres magistrados conservadores de la deliberación en el TC sobre su amparo por la amnistía

Comín también pide apartar a

La AN sienta esta semana en el banquillo a Villarejo por el presunto encargo para investigar a Martinsa-Fadesa

La AN sienta esta semana

AJFV y FJI exigen a Sánchez y Bolaños pruebas o rectificación por acusar a jueces de actuar con fines políticos

AJFV y FJI exigen a
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Las fragatas F-110 de la

Las fragatas F-110 de la Armada tendrán un nuevo sistema de combate: Navantia integrará una tecnología de radar

Una española que vive en Finlandia comparte cómo es su jornada laboral allí: “Si sales a las cuatro, a las cuatro y un minuto ya estás fuera y nadie te mira mal”

Un mecánico explica si es mejor la tracción trasera o la delantera para tu coche: “Es más económica”

Un especialista advierte sobre los errores que más dinero cuestan a los conductores: “Estás vaciando tu cartera en el taller y ni te estás dando cuenta”

La parcela que ha subastado Hacienda para que una empresa construya una gasolinera junto a unas viviendas y que provoca 400 alegaciones de los vecinos en su contra

ECONOMÍA

Los cuatro errores típicos al

Los cuatro errores típicos al pedir una hipoteca, según un abogado: “La gente se compra una casa sin tener ni idea”

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 1 de este 9 septiembre

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Un trabajador se encuentra con su jefe en un restaurante durante una baja y acaba despedido: debe readmitirlo y pagarle más de 20.000 euros

Una famosa cadena multinacional española cierra más de 60 locales: este es el motivo

DEPORTES

El dinero que se llevará

El dinero que se llevará Hacienda tras la victoria de Carlos Alcaraz en el US Open: es el premio más grande de la historia del tenis

Topuria habla sobre una supuesta pelea contra el campeón mundial de boxeo Terence Crawford: “Lo pondría a dormir en el primer contacto”

Fernando Alonso habla sobre la situación de Aston Martin: “No tenemos ninguna aspiración este año”

La policía detiene al “piloto fantasma de Fórmula 1” tras seis años de búsqueda: conducía un coche de GP2 con los colores de Ferrari

Vingegaard, líder de la Vuelta a España, también encabeza la defensa de los manifestantes pro Palestina: “Lo hacen por un motivo”