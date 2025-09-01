Espana agencias

EH Bildu pide la retirada de La Vuelta del Prem Tech, porque Israel "no es bienvenido en Euskal Herria"

EH Bildu ha pedido la retirada del grupo ciclista Prem Tech de La Vuelta, porque Israel "no es bienvenido en Euskal Herria", y ha defendido la presión "desde el ámbito deportivo" para que este "estado genocida" sienta "la denuncia internacional". Además, ha llamado a la ciudadanía a aprovechar el paso de La Vuelta para hacer ver, con mensajes e ikurriñas, que Euskadi "es un país que quiere decidir su futuro".

En un comunicado con motivo de la próxima llegada de la prueba ciclista a diversas localidades del País Vasco, EH Bildu ha asegurado que "ante el genocidio que está perpetrando Israel contra el pueblo palestino con total impunidad", es fundamental "presionar desde todos los ámbitos, en este caso desde el ámbito deportivo, para que Israel sienta la denuncia internacional de quienes se niegan a ser cómplices de este régimen de apartheid que lleva décadas perpetrando".

Tras añadir que, por este motivo, Israel "no es bienvenido en Euskal Herria", ha instado a la retirada del grupo ciclista israelí Prem Tech de La Vuelta 2025. "No queremos en nuestro país a un equipo que representa a un estado genocida. Es inaceptable que se utilice el deporte para blanquear el genocidio", ha criticado.

IKURRIÑAS Y MENSAJES

Además, ha recordado que, durante los próximos días, La Vuelta ciclista "va a recorrer diferentes puntos de la geografía" vasca, por lo que ha animado la ciudadanía vasca a "aprovechar este evento deportivo con repercusión internacional para hacer llegar al mundo que la carrera está pasando por nuestro país, Euskal Herria".

Por ello, ha hecho un llamamiento a que los aficionados vascos que acudan a la carrera se sitúen junto a las carreteras "con sus ikurrinas y con mensajes en los que se indique que este es un país que quiere decidir su futuro, con su lengua y su cultura propias".

Además, la formación soberanista ha invitado a los ciudadanos a a participar en los actos que ha organizado Gure Esku por el paso de La Vuelta por Euskal Herria.

La plataforma ha pedido también a la ciudadanía que el 2 y 3 de septiembre, días en los que La Vuelta 2025 transcurrirá por Euskadi y Navarra, exhiba ikurriñas y banderas por las carreteras por las que discurran los ciclistas.

