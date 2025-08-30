Espana agencias

La Diputación de Ourense asume la extinción del incendio del vertedero de A Rúa mediante una contratación de emergencia

La Diputación de Ourense asumirá la extinción del incendio forestal que afecta al vertedero municipal de A Rúa desde hace dos semanas y para ello realizó una contratación de emergencia de los trabajos de extinción, de los que se hará cargo la empresa Tragsa.

Así lo ha anunciado este sábado el presidente provincial, Luis Menor, que, acompañado de la alcaldesa de A Rúa, María Albert, se desplazó hasta el vertedero municipal.

"Independientemente de nuestras competencias, como Diputación estuvimos siempre dispuestos a cooperar y así lo haremos, dando solución a una emergencia con total garantía en las obras", ha señalado Menor.

A renglón seguido, ha hecho referencia a la "incapacidad técnica y económica" del Ayuntamiento de A Rúa para asumir los trabajados de la "compleja" extinción del incendio.

De esta forma, la contratación, con un presupuesto abierto, es para la propia extinción del incendio y será próximo a los 100.000 euros. Está previsto que los trabajos de extinción, que comenzarán el lunes, finalicen "en pocos días".

Menor ha recordado, según ha indicado la Diputación en un comunicado, que el informe e la UME "desaconsejó" en su momento la extinción con medios propios.

Por ello, los técnicos de la Diputación y el Ayuntamiento de A Rúa, con la Xunta, analizaron "la mejor solución para el problema".

La alcaldesa de A Rúa ha apuntado que estos días vivió unos "momentos duros", agradeció a la cooperación de la Diputación y trasladó el agradecimiento a los vecinos porque demostraron que colectivamente "consiguen las cosas".

