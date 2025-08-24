Montserrat (PP) califica la quita de la deuda como un "chantaje del separatismo"

La secretaria general del Partido Popular Europeo, Dolors Montserrat, ha calificado este domingo de "chantaje del separatismo" la quita de la deuda autonómica (FLA) propuesta por el Ministerio de Hacienda.

En declaraciones a los medios en Granollers (Barcelona), la eurodiputada ha dicho que los presidentes del Gobierno y de la Generalitat, Pedro Sánchez y Salvador Illa, "son la misma cara de la misma moneda".

Ha definido la condonación de la deuda como una "amnistía contable al separatismo" y ha dicho que lo que hay que hacer es defender la igualdad de todos los españoles.

Montserrat ha seguido con sus críticas a Sánchez e Illa acusándoles de querer hacer pagar a los catalanes y al resto de los españoles "el dinero que ha utilizado el separatismo catalán para dividir a la sociedad" y ha asegurado que lo que el PP defiende es financiación para todas las comunidades.

Para ello, ha dicho, es necesario un diálogo constructivo y sincero y, también, que los gobiernos no "asfixien" a impuestos a los ciudadanos, sino bajar los impuestos, porque donde mejor está el dinero es en el bolsillo de los españoles, ha añadido.