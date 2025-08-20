Espana agencias

La Seguridad Social registró 21,6 millones de afiliados en la primera quincena de agosto

Madrid, 20 ago (EFECOM).- La Seguridad Social registró en la primera quincena de agosto 21.643.283 afiliados si se descuenta la estacionalidad y el efecto calendario, con un aumento de 6.606 notificados en las últimas dos quincenas, sumando a la serie diaria 530.892 afiliados más desde que comenzó el año.

Según una nota emitida este miércoles por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el 14 de agosto se alcanzó la cifra de 21.626.859 afiliados, que suponen 462.357 afiliados más que la misma fecha del año anterior, descontando el efecto calendario.

En el último año la afiliación ha crecido en 478.781 empleos, con un incremento de 279.876 afiliados desde comienzos de 2025, también en términos desestacionalizados.

La titular de Seguridad Social, Elma Saiz, explica que la salud del mercado de trabajo se aprecia "en el número de trabajadores y en la calidad de sus contratos", apoyándose en los datos que muestran que, desde que en 2021 se aprobase la Reforma Laboral, "hay 1,35 millones de afiliados más que antes".

Las comunidades que más afiliados registraron el pasado 14 de agosto fueron Cataluña, 3,84 millones; Madrid, 3,73 millones; y Andalucía, con 3,47 millones. EFECOM

