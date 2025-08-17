Espana agencias

BNG pide dotar de 200 millones un fondo extraordinario por la ola de incendios, que ve como un "punto de inflexión"

Por Newsroom Infobae



La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha pedido que se dote de 200 millones de euros un fondo extraordinario creado a causa de la actual ola de incendios que arrasa Galicia, especialmente Ourense. Además, ha instado a la Xunta a que esta "catástrofe" sirva como "punto de inflexión" para caminar hacia un "modelo diferente".

En declaraciones a los medios, realizadas en Poio (Pontevedra) en un acto por el Día da Galiza Mártir, ha situado como la "prioridad" de este momento que haya "más medios" y que "se coordinen bien" los que hay. "Es evidente que la Xunta de Galicia está desbordada y que hay responsabilidades políticas", ha criticado.

"Hay responsabilidades tanto en la gestión de los lumes como en todo que no se le ha hecho durante estos años de prevención y de cuidado de nuestro medio natural", ha continuado. Con todo, considera que "ya habrá tiempo de exigir esas responsabilidades", ya que "lo más urgente" es apagar los fuegos "cuanto antes".

En este contexto, ha instado a aprobar un plan de medidas para "luchar contra los efectos de la ola de fuegos", que el BNG pide dotar de 200 millones de euros. Lo ha descrito como un "plan de urgencia" que permita que "lleguen las ayudas cuanto antes".

Pontón ha llamado a que estas aportaciones económicas se dirijan tanto a los particulares afectados y que han perdido "una parte de sus bienes", como a los ayuntamientos, con el finde que recuperen el patrimonio municipal arrasado por el fuego.

"PUNTO DE INFLEXIÓN"

Por otra parte, la líder del BNG ha llamado a que esta "catástrofe" sirva como un "punto de inflexión": "No vale que veamos como cada 2, 3 o 4 años vemos una ola de lunes, pero no se toman las medidas necesarias para frenar las consecuencias de los incendios forestales", ha expuesto, al tiempo que ha cargado la "responsabilidad directa" en la Xunta.

"Necesitamos caminar hacia un monte multifuncional, donde no haya monocultivos de especies pirófitas, que causan un gran desastre cuando arden, y donde se apueste por otro modelo diferente del que hizo el Partido Popular durante estos años", ha instado Pontón. Para la líder del BNG, este "cambio" también tiene que llegar al servicio de extinción y abordar el "abondono" del medio rural.

