Renfe habilita dos servicios especiales en cada sentido en la línea de AV Madrid-Zamora

Madrid, 16 ago (EFECOM).- Renfe ha habilitado dos servicios especiales de trenes en cada sentido entre la capital de España y Zamora, dentro de la línea de Alta Velocidad Madrid-Galicia, cuyo tráfico ha sido interrumpido como consecuencia de los incendios en sus inmediaciones.

Según han informado este sábado a EFE fuentes de Renfe, se han habilitado cuatro servicios, dos desde Madrid hasta Zamora -que saldrán a las 13.20 horas y a las 19.17 horas- y otros dos en sentido contrario, que saldrán de la capital zamorana a las 14.36 horas y las 20.11 horas.

Estos servicios para dar servicio a los viajeros afectados se han anunciado después de que el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, haya confirmado que este sábado no se reanudará el servicio en esa vía como consecuencia del fuego.

Por otro lado, ha informado de que el tramo entre Vilamartín de Valdeorras (Ourense) y Montefurado (Lugo) está también cortado por los incendios y se han visto afectados todos los servicios de Media y Larga Distancia.

Además, Renfe está pendientes de que se restablezca la circulación en el tramo Herradón/La Cañada y Ávila, que ha sido cortado por otro incendio, que ya está controlado. Se está pendiente de que no haya causado daños en la infraestructura.

Renfe ha recomendado a los viajeros que antes de emprender camino consulten los canales oficiales para actualizaciones en tiempo real y alternativas de viaje. EFECOM