Espana agencias

Renfe habilita dos servicios especiales en cada sentido en la línea de AV Madrid-Zamora

Por Newsroom Infobae

Guardar

Madrid, 16 ago (EFECOM).- Renfe ha habilitado dos servicios especiales de trenes en cada sentido entre la capital de España y Zamora, dentro de la línea de Alta Velocidad Madrid-Galicia, cuyo tráfico ha sido interrumpido como consecuencia de los incendios en sus inmediaciones.

Según han informado este sábado a EFE fuentes de Renfe, se han habilitado cuatro servicios, dos desde Madrid hasta Zamora -que saldrán a las 13.20 horas y a las 19.17 horas- y otros dos en sentido contrario, que saldrán de la capital zamorana a las 14.36 horas y las 20.11 horas.

Estos servicios para dar servicio a los viajeros afectados se han anunciado después de que el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, haya confirmado que este sábado no se reanudará el servicio en esa vía como consecuencia del fuego.

Por otro lado, ha informado de que el tramo entre Vilamartín de Valdeorras (Ourense) y Montefurado (Lugo) está también cortado por los incendios y se han visto afectados todos los servicios de Media y Larga Distancia.

Además, Renfe está pendientes de que se restablezca la circulación en el tramo Herradón/La Cañada y Ávila, que ha sido cortado por otro incendio, que ya está controlado. Se está pendiente de que no haya causado daños en la infraestructura.

Renfe ha recomendado a los viajeros que antes de emprender camino consulten los canales oficiales para actualizaciones en tiempo real y alternativas de viaje. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Sare reprocha que se intenten "criminalizar" proclamas "legítimas" como la "vuelta a casa" de los presos de ETA

Infobae

Extremadura pide al Gobierno analizar su pedido de más medios desde lo "estrictamente técnico" al margen de la política

Extremadura pide al Gobierno analizar

El Gobierno de Baleares pide "máxima prudencia" ante el peligro extremo de incendios forestales de este fin de semana

El Gobierno de Baleares pide

El BNG exige más medios y coordinación entre Xunta y Estado para hacer frente a los incendios

El BNG exige más medios

El Gobierno de Asturias apunta que los incendios "se han ralentizado"

El Gobierno de Asturias apunta
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Palacios de Jamuz, el pueblo

Palacios de Jamuz, el pueblo leonés de 60 habitantes que ha arrasado el fuego: “No se aguantaba la humareda, ha sido terrorífico”

Cuatro militares de la UME heridos en el incendio de Yeres: tres de ellos sufren varias quemaduras

Javier Lambán, el histórico dirigente aragonés que denunció que el PSOE de Sánchez es un “páramo” para las voces críticas

El abuso de las aerolíneas en plena crisis: los incendios cortan los trenes y los vuelos a Galicia se disparan a más de 400 euros

Muere Javier Lambán, expresidente de Aragón, a los 67 años

ECONOMÍA

Comprobar Super Once: los números

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 5 de este 16 agosto

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

El absentismo laboral genera pérdidas de 100.000 millones al año: casi el 7% de los ocupados no acude a su puesto de trabajo

Un emprendedor vende su empresa por 1.600 millones de dólares y solo se queda 100: “No creo en los multimillonarios”

Resultados del Sorteo 4 Super Once: ganadores y números premiados

DEPORTES

Cesc Fàbregas explica cuál es

Cesc Fàbregas explica cuál es su relación con Morata, nuevo jugador del Como: “No es mi amigo y, aunque lo fuera, hoy no lo es”

El actual jefe de Williams lo tiene claro: “Michael Schumacher no era el mejor piloto; Hamilton sí lo es”

LaLiga arranca con nuevas caras, nuevos clubes y en medio de la polémica por la inscripción de jugadores y por el partido del Villarreal y Barcelona en Miami

Novak Djokovic vuelve a enfrentarse con el Gobierno de Serbia: “Siento compasión y apoyo por quienes protestan”

Franco Mastantuono, la nueva perla argentina del Real Madrid: cuánto ha costado, su relación con Messi y el Barcelona o el motivo de su dorsal