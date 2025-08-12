Espana agencias

El PP reclama explicaciones al PSOE sobre la conexión granadina del caso Koldo tras nuevos audios

La senadora del Partido Popular por Granada, Inmaculada Hernández, ha reclamado "explicaciones urgentes y claras" al PSOE tras la difusión de nuevos audios que, según ha señalado, "agravan aún más la gravedad del caso Ábalos-Koldo-Cerdán y evidencian "la necesidad de que los socialistas den la cara de una vez ante los ciudadanos tras meses negando una relación con la provincia granadina cuando la realidad y los audios que vamos conociendo de la investigación precisamente apuntan a todo lo contrario y quedan muchos interrogantes aún por contestar".

Hernández ha lamentado en una nota que "es indignante que, mientras los granadinos esperaban inversiones y proyectos que mejoraran su provincia, a esto se dedicaban", en alusión a un nuevo audio incautado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que revelan, según las informaciones publicadas, la agenda de encuentros sexuales con prostitutas que pretendían organizar en la provincia de Granada.

"Es bochornoso, indignante y repudiable", ha sostenido la representante del PP granadino, quien ha recordado que "llevamos meses esperando a que expliquen qué pasó en el Parador de Granada la noche previa a la investidura de Paco Cuenca", en la que se dieron cita José Luis Ábalos, Koldo García y uno de los empresarios investigados en la trama.

Sobre ese encuentro el PP ha preguntado en reiteradas ocasiones si se produjo o no "la última gran fiesta" del ministro de Fomento antes de su cese. Unas incógnitas que ha pedido que resuelva el propio Ábalos que ha elegido la zona norte de la provincia para pasar sus vacaciones.

La senadora popular ha insistido en que el secretario general del PSOE de Granada, Pedro Fernández, "debe aclarar si era conocedor de todo lo que estaba ocurriendo y que ocurría muy cerca de él", ya que su asesor y mano derecha en la Delegación del Gobierno en Andalucía está siendo investigado por la justicia en este caso, ha recordado.

"Los granadinos merecen transparencia, no evasivas. El PSOE no puede seguir escondiéndose mientras la trama y sus conexiones en Andalucía y Granada siguen saliendo a la luz", ha concluido Hernández.

