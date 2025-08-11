Espana agencias

Taiwán continúa las negociaciones arancelarias con EE.UU., afirma su viceprimera ministra

El gobierno isleño busca una solución favorable para la industria local tras la imposición de un gravamen temporal del 20 % por parte de Estados Unidos, mientras Washington revisa la situación y mantiene abiertas las instancias de diálogo y cooperación comercial

Por Newsroom Infobae

Taipéi, 11 ago (EFECOM).- La viceprimera ministra de Taiwán, Cheng Li-chiun, aseguró este lunes que el Gobierno isleño continúa negociando con Estados Unidos tras la aplicación de un aranacel "provisional" del 20 % impuesto por el presidente estadounidense, Donald Trump, a los productos taiwaneses.

El viernes entraron en vigor tanto los aranceles acordados con el Reino Unido, China, Vietnam, Japón, Filipinas, Indonesia, la Unión Europea, Corea del Sur y Pakistán, como las barreras impuestas unilateralmente por Washington a los países con los que no alcanzó acuerdos comerciales, entre ellos India, Suiza, Sudáfrica y Venezuela.

En una comparecencia de prensa, Cheng subrayó que el Ejecutivo taiwanés "seguirá luchando" por una "tarifa mejor y más razonable, en línea con las expectativas de la ciudadanía y la industria", y que se informará "lo antes posible" al Parlamento sobre los avances de las conversaciones.

En declaraciones recogidas por la agencia CNA, la funcionaria explicó que la falta de un acuerdo entre Taiwán y Estados Unidos no se debe a un desencuentro, sino a "cuestiones de tiempo", lo que imposibilitó la celebración de una reunión final antes del 7 de agosto, fecha en que entraron oficialmente en vigor estos aranceles.

Asimismo, Cheng recordó que Taiwán es el sexto territorio con un mayor déficit comercial con Estados Unidos -más de 73.000 millones de dólares en 2024, según Washington-, y que el 90 % de ese déficit está relacionado con los semiconductores y otros componentes electrónicos.

"Washington sigue evaluando el asunto, por lo que se requiere más tiempo para dialogar sobre la cooperación en la cadena de suministro", apuntó la viceprimera ministra en relación a la investigación de EE. UU. conforme a la sección 232 de la Ley de Expansión Comercial, que podría traducirse en nuevos gravámenes sobre los semiconductores y otros productos tecnológicos. EFECOM

