Extinguido el gran incendio forestal de Vilardevós (Ourense) que superó las 578 hectáreas

Santiago de Compostela, 8 ago (EFE).- El mayor incendio de este verano en Galicia, el que se inició en Vilardevós (Ourense) el pasado viernes, ha quedado extinguido esta mañana, una semana después, tras afectar a 578,7 hectáreas, mientras que solo continúa activo sin estabilizar en la comunidad un fuego de A Fonsagrada (Lugo) y otros siete están controlados.

Según la información de la Consellería del Medio Rural, el incendio de Vilardevós, en la parroquia de Terroso, se dio por extinguido a las 12:24 horas de este viernes, y ha quemado un total de 59,08 hectáreas de monte arbolado y 519,62 de monte raso.

Por este incendio fue necesario -hasta el domingo por la noche- declarar el nivel 2 de emergencia debido a su proximidad a núcleos de población y la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME), aparte de movilizar a un total de 12 técnicos, 69 agentes, 98 brigadas, 64 motobombas, tres unidades técnicas de apoyo, seis palas, 12 helicópteros y 12 aviones, lo que muestra la magnitud del fuego.

Aún permanece activo en la comunidad gallega un incendio de A Fonsagrada (Lugo), el de la parroquia de Monteseiro, con 120 hectáreas quemadas, mientras que el resto de los fuegos de más de veinte hectáreas contra los que se sigue luchando en Galicia están ya controlados.

El de Monteseiro se inició a las 15:30 horas del martes y para su extinción se han movilizado, hasta el momento, seis técnicos, 37 agentes, 47 brigadas, 51 motobombas, tres palas, siete helicópteros y ocho aviones.

En el mismo municipio lucense, está controlado desde las 21:30 de ayer el que afecta a Cereixido, que según las últimas estimaciones provisionales afecta alrededor de veinte hectáreas.

En A Coruña, el último incendio en ser controlado, a las 10:20 de este viernes, es el de As Pontes de García Rodríguez, en la parroquia de O Freixo, también de unas veinte hectáreas.

Ya estaban controlados los de Camariñas-Xaviña (50 hectáreas) y Ponteceso-Corme Aldea (60 hectáreas), en los que tuvo que intervenir la Unidad Militar de Emergencias (UME) y se llegó a decretar el nivel 2 de emergencia, así como el de la parroquia de Brantuas (Ponteceso), que afecta a unas 200 hectáreas.

En la provincia de Pontevedra, siguen controlados los dos incendios por lo que fue necesario declarar la situación 2 de emergencia, tanto el de As Neves, parroquia de San Pedro de Batalláns, de más de 50 hectáreas, como el de Salceda de Caselas-A Picoña, con 80 hectáreas quemadas.

La Consellería de Medio Rural recuerda que el número de teléfono gratuito 085 está a disposición de la ciudadanía para advertir de cualquier fuego forestal que sea detectado.

Además, existe un teléfono anónimo y gratuito para denunciar cualquier actividad delictiva incendiaria de la que se tenga sospecha o conocimiento, el 900 815 085. EFE

