Venezuela confirma el arresto de cinco fanáticos del Táchira por "agresiones" a un policía

Caracas, 19 jun (EFE).- El Gobierno de Venezuela confirmó este jueves que cinco fanáticos del Deportivo Táchira están detenidos y fueron imputados por presuntamente agredir a un policía, mientras que otro grupo de hinchas del mismo equipo, acusado de "resistencia a la autoridad", fue liberado bajo régimen de presentación.

"Fueron imputados cinco por las agresiones y el resto, que creo son 22, si mal no recuerdo, por resistencia a la autoridad. Los cinco se quedan detenidos y los otros tienen régimen de presentación", informó el ministro de Interior, Diosdado Cabello, en su programa semanal 'Con el mazo dando'.

Cabello detalló que el sábado pasado -tras el partido del Torneo Apertura, que perdió Táchira contra Universidad Central de Venezuela- un policía que hacía guardia en la Autopista Regional del Centro detuvo el autobús donde iban los fanáticos, ya que, según el ministro, el vehículo "estaba haciendo maniobras inapropiadas".

Tras esto, prosiguió el ministro, el policía fue agredido por los fanáticos, quienes, agregó, también "destrozaron" una patrulla policial.

"Esa pedrada que le dieron a ese muchacho es para matarlo. Le partieron el ojo completo. Él lo que hizo fue parar el autobús", indicó el funcionario, quien mostró una imagen del presunto policía agredido.

Cabello detalló que fue informado sobre el hecho y dio la orden de detener el autobús.

"A mí me llaman y me dicen 'ocurrió esto'. Ya los tipos se habían ido. Lo dejaron a él golpeado y a la patrulla destrozada. Yo llamé a los compañeros de la guardia y les dije 'Me paran esos autobuses donde estén'", precisó.

De esta manera, Cabello respondió a lo que consideró "una campaña" de los "palangristas", en referencia a reportes sobre el caso, en los que -añadió- se dijo que "el régimen persigue a los fanáticos del Táchira".

"Los palangristas salieron. Digan lo que les dé la gana. Desmientan eso que yo estoy diciendo para ver, pues", agregó.

Este miércoles, Marino Alvarado, coordinador de Exigibilidad Legal de la ONG Provea, dijo que 29 fanáticos del Táchira fueron presentados el martes ante tribunales penales en Caracas y, de ese grupo, cinco fueron privados de libertad y 24 puestos en libertad bajo régimen de presentación.

A juicio de Alvarado, estas detenciones demuestran que "todos" en el país están en "riesgo".

"Aquí lo más preocupante es que estamos hablando de los hinchas de un equipo deportivo que no cometieron ningún tipo de delito y terminan siendo presentados en un tribunal, incluso si a todos los hubiesen liberado, ya eso es un acto arbitrario", añadió.EFE

