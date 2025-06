Cerdán dijo en el Senado que los móviles de Koldo demostrarían que no tuvieron "relación" desde que entró en Transportes

El ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán aseguró el pasado 30 de abril, durante su comparecencia en la comisión del Senado que investiga el 'caso Koldo', que fue él quien propuso a Koldo García su salto a Madrid, pero se mostró convencido de que el volcado de los móviles del exasesor demostraría que, desde que éste entró en Transportes con José Luis Ábalos en 2018, ya no tuvieron "ninguna relación", aunque siguieran cruzando mensajes o llamadas.

Así respondió Cerdán cuando el senador del PP Gerardo Camps le preguntó acerca del expediente judicial en el que ya se aludía a pesquisas de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que apuntaban a que él y Koldo "hablaban con frecuencia".

"Yo no he visto ese informe. Cuando tengamos el volcado lo veremos, y verá cuál era mi relación con el señor Koldo García. Además, espero que se escuchen también las conversaciones y los mensajes de wasap, si los hay, y verán que no hay ninguna relación", respondió Cerdán, según consta en el Diario de Sesiones recogido por Europa Press.

KOLDO NO TRABAJABA PARA ÉL

A preguntas de la senadora de UPN, Mar Caballero, Cerdán afirmó que entre 2020 y 2021 "seguramente sí" que habló con Koldo bastantes veces por teléfono, aunque dio a entender que hablaba más con Ábalos como responsable de Organización.

Y a partir de 2021, cuando Ábalos sale del Gobierno y deja la Ejecutiva, solo habló con Koldo "dos o tres veces". De hecho, hizo hincapié en que García "nunca ha trabajado directamente para él" ni tampoco "era nadie dentro del organigrama de Ferraz".

Preguntado por si estaba decepcionado con la información que se estaba haciendo pública en aquel momento sobre el exasesor de Ábalos, Cerdán respondió que habría que ver qué se demostraba de todo aquello pero que si finalmente se demostraban ciertas las informaciones "evidentemente sí" estaría decepcionado puesto que "le tenía aprecio" y estaba "sorprendido con las circunstancias".

Según relató, durante su etapa en Transportes, Ábalos y él no hablaban "nada orgánico" con Koldo García porque era "simplemente un asesor del ministerio".

NO HUBO ALEJAMIENTO CON ÁBALOS

Cerdán admitió que cuando se nombró ministro a Ábalos su relación con él continuó y no hubo "ningún alejamiento". "Seguíamos teniendo relación; él, como secretario de organización, estaba en el ministerio y yo hacía un poco de portavoz suyo dentro del partido", explicó. En todo caso, negó haber visto ninguna conducta o actuación sospechosa que le indicara que algo raro pudiera estar pasando en el entorno de Transportes.

Otra de las preguntas formuladas por Camps versaba sobre informes de la Intervención General de la Administración del Estado y la Agencia Tributaria que alertaban de la existencia de una presunta trama delictiva y que el entonces 'número tres' del partido dijo desconocer.

Camps también le preguntó sobre unas palabras de Koldo García en las que amenazaba con "acabar" con él si no se portaba "bien". "¿Teme usted que el señor Ábalos o el señor García tiren de la manta? ¿Oculta usted algo, señor Cerdán?", inquirió el senador, a lo que Cerdán contestó que no ocultaba "nada" y que, en todo caso, no pensaba ejercer acciones legales contra Ábalos o su exasesor.

LE LLAMÓ PARA CUSTODIAR AVALES

Si bien es cierto que el exdirigente del PSOE durante su comparecencia sí que reconoció haber tenido relación con Koldo García durante su etapa en Navarra y como conductor de José Luis Ábalos. Concretamente, Cerdán aseguró que desde que García se acerca "a finales de 2010 o principios de 2011" a "afiliarse" al PSOE, le considera "un compañero" porque al ser militante en Navarra "tienes más contacto".

Posteriormente, en el año 2017, según explicó Cerdán, le propuso venir a Madrid para "custodiar" los avales de Pedro Sánchez para las primarias socialistas: "Yo mismo le llamé a ver si estaba dispuesto a venir y estar durante las dos noches que tenían que estar los avales solos en las oficinas de Marqués de Riscal, él dijo que sí y se vino, estuvo dos noches en dichas oficinas".

A partir de ahí, una vez llega a Ferraz el equipo de Pedro Sánchez, el ex secretario de Organización del PSOE explicó que "no le hizo falta" recomendar a Koldo García porque él mismo se "ofreció para trabajar" y fue entonces cuando se le situó como conductor de Ábalos, un cargo que según explicó, ostentó hasta 2018 que es cuando pasó a ser asesor del ministerio de Fomento.