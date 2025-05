Agricultores protestan por un presupuesto "firme" de la PAC ante la amenaza de recortes

Madrid, 20 may (EFECOM).- Alrededor de un centenar de agricultores, convocados por la organización agraria UPA, se han manifestado este martes frente a la sede de la Comisión Europea en Madrid para pedir un presupuesto "firme" de la Política Agraria Común (PAC), frente a la amenaza de un posible recorte del mismo.

La organización agraria ha convocado esta protesta coincidiendo con el debate que se está produciendo esta jornada y el próximo miércoles en Bruselas, coincidiendo con la Conferencia Anual de Presupuesto organizada por la Comisión Europea en Bruselas, en la que también se está hablando de los fondos agrarios.

Precisamente en Bruselas, y de forma simultánea a la concentración de Madrid, agricultores se han concentrado, movilizados por la organización que agrupa a los organizaciones agrarias y cooperativas (Copa-Cogeca), para pedir también un presupuesto de la PAC más justo.

"Es el momento de dejar las pérdidas en la PAC, es el momento de que se ajuste el presupuesto a la inflación y que se retribuya justamente a agricultores y ganaderos", ha urgido el secretario general de UPA, Cristóbal Cano, en declaraciones a los medios.

Las dificultades económicas y comerciales, las consecuencias de la "crisis" climática y una situación geopolítica "complicada" son algunos de los escenarios que enfrenta el campo, situaciones todas ellas que pueden comprometer la soberanía alimentaria de no ajustarse el presupuesto de la PAC.

Cano ha alertado de que "no está asegurada la soberanía alimentaria" sino se apuesta de una forma "decidida" por los agricultores y ganaderos en un momento en el que el campo, ha lamentado, "ha perdido presupuesto marco financiero tras marco financiero".

Asimismo, el portavoz de UPA ha advertido de los efectos que podría suponer el pasar de un modelo europeo de política agraria común a uno en el que se deje de compartir la estrategia: "Si se desgrana la PAC, cada país tirará por su lado, tendremos 27 PAC diferentes".

"Queremos una PAC que sea de todos", han explicado entre cánticos los agricultores, llegados de todos puntos del país, que han compartido su preocupación por un recorte presupuestario frente a la sede de la Comisión Europea.

Una de las regiones con más presencia en la manifestación ha sido Andalucía, debido al paso que tiene la política agraria europea en sus explotaciones.

Sobre esta comunidad, el secretario general de UPA en Andalucía, Jesús Cózar, ha advertido de que los agricultores andaluces se pueden ver "muy afectados" ante esta posible recorte, ya que "la PAC nos supone en torno a entre un 20 % y un 30 % de nuestros ingresos a final del año", ha señalado a EFE.

Según Cózar, hay muchas explotaciones que el beneficio que obtienen de su producción es de lo que reciben de la PAC" ya que con su cosecha no pueden costear los costes de producción, ha subrayado, por lo que "no les sale rentable" y sin esta ayuda "puede que haya muchas producciones" que no sean rentables. EFECOM

