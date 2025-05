Le Normand: "Me guardo el gol para toda mi vida"

Madrid, 18 may (EFE).- Robin Le Normand, defensa del Atlético de Madrid y autor del segundo tanto de su equipo en el triunfo ante el Betis (4-1), el primero que firma como jugador rojiblanco, manifestó que "es un momento muy bueno" y que se queda con el recuerdo del tanto para toda la vida.

"Es un momento muy bueno. Es un gol que ha llegado tarde, casi al final de la temporada, pero que me guardo para toda la vida", señaló el jugador español de origen francés.

Preguntado por su compañero Correa, que se despidió este domingo de la afición del Atlético, Le Normand comentó que "se lo merece".

"Correa se lo merece. No sé su futuro, lo que sé es que he estado un año con él. Del futbolista que es hablan sus datos y como compañero es de diez. Le deseo lo mejor y que se quede con nosotros", explicó.

Sobre el Mundial de clubes, Le Normand confesó que "es posible" que no llegue en una buena fecha. "Primero hay que cerrar la Liga y luego ir partido a partido en el Mundial. Estamos trabajando para llegar bien y fuertes a esas fechas".

Le Normand confesó que en su primer año en el Atlético "ha habido momentos duros", en relación a la lesión en la cabeza que le tuvo apartado de los terrenos de juego unos dos meses.

"Me ha pasado de todo, pero ha sido un año bueno. Ha habido momentos duros y buenos. hoy es un momento dulce, pero ha habido momentos muy duros de muchas dudas, pero he estado rodeado de gente estupenda. Ha habido partidos que me hubiera gustado aportar más, pero jugar en el Atleti es una satisfacción para mí".

Sobre el tercer puesto y la campaña del Atlético, dijo: "Creo que está bien que nos pidan. Es normal con la plantilla que tenemos. Todos quieren que peleemos por los títulos y este año no hemos estado lejos, lo que pasa es que es fútbol. Queremos más, pero luego está claro que hay rivales alrededor que quieren lo mismo."