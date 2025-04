'Parenostre', la caída a los infiernos del "padre de la patria catalana"

Irene Dalmases

Barcelona, 10 abr (EFE).- Una década después del seísmo provocado por la carta del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol sobre la ocultación durante 34 años de una fortuna en el extranjero, el próximo día 16 de abril llega a los cines 'Parenostre, una película sobre la caída a los infiernos del "padre de la patria catalana".

El director, Manuel Huerga, el guionista Toni Soler y el actor Josep Maria Pou han hablado este jueves con EFE sobre este proyecto en el que ficcionan las horas antes de la tarde del 25 de julio de 2014 cuando Pujol confesó la existencia de una fortuna sin declarar en Andorra, después de las revelaciones sobre los negocios de su familia y las investigaciones judiciales a sus hijos.

Toni Soler, muy conocido en Cataluña por ser el creador del programa humorístico, 'Polonia', ha considerado que el filme, que ha calificado de "oportuno", intenta "mostrar todas las capas del personaje, asumiendo que no sólo son contradictorias, sino complementarias", con algunos saltos hacia su pasado.

De esta manera, el espectador podrá ver al "Pujol idealista, al Pujol defraudador, al estadista, al más mesiánico, al banquero", a un personaje "fascinante" que cree fue un "político de tomo y lomo".

"El contexto en el que se producen los hechos de 2014 también es muy interesante desde el punto de vista del debate de la ética en la gestión pública y de la relación entre Cataluña y España", ha opinado Soler, quien durante años, cuando ejercía de periodista político, siguió al presidente en sus comparecencias e incluso viajó con él al extranjero.

La ficción le ha permitido imaginar cómo se vivió en casa de los Pujol-Ferrusola aquel momento del verano de hace once años, rellenar "los huecos que nos deja la realidad" y acercarse "un poco más a la verdad".

Para él, lo interesante, una vez los espectadores salgan de las salas de cine, es que piensen: "¿quién ha sido Jordi Pujol para mi? ¿Quien ha sido para Cataluña?".

"Una de las misiones del cine -ha proseguido- es incomodar y en Cataluña hay incomodidad por un personaje por el que mucha gente ha sentido mucho cariño o admiración".

Toni Soler define a los Pujol Ferrusola como un "clan muy unido", con personajes de "mucho carácter", con hijos que crecieron con un "padre ausente, obnubilado por la idea de Cataluña y su ambición, que acaban siendo la misma cosa, se confunden".

"Pujol que era un hombre evidentemente preocupado por su legado, dejó que este se pusiera en riesgo, lo que solo se explica por la sensación de impunidad que todos los políticos tienen cuando se instalan mucho tiempo en el poder", ha dicho.

A pesar de ello, y sin saber todavía cuál será el recuerdo que quedará de Pujol, Toni Soler sostiene que tendrá "una despedida de President", añadiendo que el actual presidente de la Generalitat, Salvador Illa, "abrió este camino cuando lo recibió en Palau y empezó una especie de rehabilitación".

Para crear el guión no quiso hablar con los protagonistas de su historia para no "contaminar" el relato, pero cuenta que Jordi Pujol le propuso hace unos meses reunirse con él, pero, "de sopetón" le suspendieron la cita sin saber todavía por qué. "Pero es verdad que quería hacer esta película sin injerencias", ha apostillado.

El director Manuel Huerga, por su parte, se ha mostrado muy satisfecho de haber rodado con tecnología croma y led, en la primera producción en España con rodaje totalmente de producción virtual para mostrar a un Jordi Pujol que ve "caer en picado su prestigio, su popularidad porque se le han encontrado una serie de prácticas corruptas".

En sus sesenta años de carrera como actor, nunca imaginó Josep Maria Pou que algún día acabaría interpretando a Jordi Pujol, al que físicamente no se parece en nada, pero cuando le propusieron el papel no dudó en aceptarlo porque vio que no se trataba de hacer una "imitación" del político sino de reflexionar sobre unos hechos de 2014.

"Interpreto a Jordi Pujol en unos momentos en los que ya es expresidente de la Generalitat, pero, se quiera o no, sigue siendo el 'Parenostre', el padre de la patria catalana, en un momento que marcó un antes y un después en su biografía histórica", ha apuntado.

A la vez, sostiene que muestra la "tragedia" de un hombre que ve como "el castillo que había construido durante cincuenta años, el gran sueño de la construcción de la patria catalana y, al mismo tiempo, de la construcción de su propia biografía de gran hombre político de Cataluña, España y Europa, se viene abajo de una manera estrepitosa".

Lo que más le ayudó para entrar en el interior del personaje fue una fotografía de Pujol que encontró en internet, que durante semanas utilizó como salvapantallas de su teléfono móvil.

Tanto Toni Soler como Miquel Huerga y Josep Maria Pou son conscientes de que les van a caer "críticas de un lado y otro" y que la película se va a ver de forma diferente en Cataluña que en el resto de España, pero coinciden en que está bien que se genere debate. EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)